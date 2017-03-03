На Нобелевскую премию мира выдвинуто 318 кандидатов 3.03.2017, 8:26

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Процесс выбора лауреата займет ближайшие семь месяцев.

Триста восемнадцать кандидатов были выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира за 2017 год, которая будет присуждена в начале октября. Об этом в четверг вечером сообщил Норвежский нобелевский институт, передает ТАСС.

Среди претендентов на самую престижную из наград, носящих имя выдающегося шведского химика Альфреда Нобеля (1833−1896), 215 физических лиц и 103 организации. Больше номинантов на премию мира было лишь в 2016 году — 376.

Процесс выбора лауреата займет ближайшие семь месяцев. Норвежский нобелевский комитет (ННК) будет встречаться в Осло несколько раз, обсуждая возможные кандидатуры из короткого списка, за подготовку которого отвечают сотрудники института, помощь которым оказывают норвежские и иностранные эксперты. В настоящий момент у комитета нет постоянного председателя. Эту должность с 2015 года занимала ветеран норвежской политики Карин Сисилле Кулльман Фиве, скончавшаяся 19 февраля после многолетней борьбы с раком.

Вероятные лауреаты

Согласно сложившейся традиции, список номинантов не оглашается. Лишь по истечении 50-летнего срока после присуждения наград Нобелевский фонд считает возможным обнародовать документы, которые легли в основу принятого решения. Тем не менее, каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Среди них — бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии, а также бывшие консультанты комитета.

Ранее сообщалось, о том, что среди претендентов на премию в этом году оказались президенты России и США. Французский политолог и глава «Центра политических и международных отношений» Фабьен Боссар заявлял, что выдвинул на премию Владимира Путина.

По данным директора норвежского Института исследования проблем мира Кристиана Берга Харпвикена, глава Белого Дома Дональд Трамп был выдвинут на соискание награды гражданином США за приверженность идеологии «борьбы за мир с помощью силы», а также якобы планируемое возрождение Стратегической оборонной инициативы США, предполагающей создание орбитального «сверхсекретного оружия, способного нейтрализовать ядерные арсеналы».

По информации из открытых источников, на премию мира в этом году были также выдвинуты: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совместно с почетным послом международного антиядерного движения «Проект АТОМ» Карипбеком Куюковым, Папа Римский Франциск, врач из Демократической Республики Конго Дени Муквеге, Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN), сирийская НПО «Белые каски».

Воля великого химика

Премия мира, в соответствии с буквой завещания выдающегося шведского ученого, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Впрочем, в последние годы формулировка более чем вековой давности толкуется комитетом достаточно широко.

Как и остальные нобелевские награды, она вручается в годовщину смерти великого химика, который скончался 10 декабря 1896 года. При этом, согласно последней воле Нобеля, премия мира, в отличие от четырех остальных наград, официально носящих его имя, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. В своем завещании на этом настоял сам ученый, указавший также, что решения о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. В него по традиции входят заслуженные деятели норвежской политики и бывшие главы партий.

В 2016 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, чьи «решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране», отметили члены комитета. В 2015 году награда была присуждена тунисскому «квартету» национального диалога — четырем организациям, способствовавшим разрешению острого политического кризиса в стране после «жасминовой революции» 2011 года.