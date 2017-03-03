Предприниматели: Доверие к судам и государству – нулевое 15 3.03.2017, 8:42

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ФОТО: EURORADIO.FM

Режим продолжает рассматривать частный бизнес как «дойную корову».

Как заявил 1 марта на Ассамблее деловых кругов председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации, член Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Александр Швец, в Беларуси не хотят банкротить предприятия, находящиеся в государственной собственности.

С данными доводами категорически не согласился заместитель председателя Верховного суда Василий Демидович: «Кто вам сказал, что в государственных предприятиях нет банкротств? 106 предприятий, социально значимых, с государственной формой собственности, плюс 51% к уровню прошлого года, находятся в делах о банкротстве. К тому же еще 102 колхоза, по которым возбуждены дела об экономической несостоятельности».

«И никаких препятствий к возбуждению дел о банкротстве нет», – заявил он.

Однако, по мнению адвоката, Управляющего партнера Адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Бориса Льва, приведенные цифры в масштабах экономики страны – совсем малый процент.

«Если посмотреть объективную картину по госпредприятиям, хорошо, если наберется хотя бы сотня, которые банкротами не являются, – отметил он в комментарии для «Ежедневника». – У нас практически все госпредприятия, не считая вот этой сотни, банкроты, и фактически по всем им должны быть поданы документы о банкротстве. Но если это сделать, что будет?»

Борис Лев подчеркнул, что в стране на лицо тенденция увеличения банкротств, но она искусственно тормозится, потому что, во-первых, не хватает специалистов, которые бы проводили процедуру банкротства, и, во-вторых, если бы государство полностью отпустило данный процесс, многие остались бы без работы.

Доверяет ли бизнес белорусской судебной системе?

Кроме проблемы с банкротствами, Александр Швец также обратил внимание на частоту случаев неправомерного принятия решений со стороны Экономического суда в Беларуси, когда дело касалось частных субъектов хозяйствования.

«Опросы бизнес-сообщества указывают на то, что судебные разбирательства еще могут быть справедливыми, если между собой судятся два частных предприятия, но если с частным судится госпредприятие, то надеяться на то, что суд будет судить справедливо, вообще не стоит»,– сказал он.

«О каком доверии к суду, к государству здесь может идти речь?», – задается вопросом эксперт.

При этом зампредседатель Верховного суда уверен, что бизнес доверяет белорусской системе правосудия. На его взгляд, если бы не было доверия к судебной власти, суд бы «не захлебывался» в том колоссальном количестве дел, которые есть сегодня.

«92, 5 тыс. требований передали нотариусам, 86,5 тыс. рассмотрели в приказном порядке, все остальное рассмотрели в приказном порядке, – отметил он. – Судебная нагрузка на каждого судью по экономическим делам составляет 130 дел и материалов. Сегодня нас подстерегает другая опасность: у нас правосудие превращается в конвейер».

Демидович обратил внимание, что, несмотря на то, что у нас принят закон о третейских судах, а также о медиации, все предприниматели идут именно в государственный суд.

Так, по мнению адвоката Бориса Льва, неправильно о всех судебных разбирательствах говорить обобщенным образом, поскольку каждый случай индивидуален.

«Могу сказать одно, если частник проиграл суд, он, скорей всего, не смог донести до суда свою позицию. И поэтому недостаточный профессионализм оправдывается часто тем, что суд принял решение в пользу госпредприятия. Ведь нужно быть не только уверенным в своей правоте, но и донести свою правоту до суда правовым образом», – сказал он.

Вместе с тем адвокат отметил, что в некоторых случаях государству на самом деле оказывается приоритет: «К примеру, если ответчиком является госпредприятие, суд при прочих равных обстоятельствах может уменьшить пеню, так в случае если бы на его месте стояло частное предприятие, взыскание пени было бы большим».

Также он отметил, что решения репрессивного характера действительно часто выносятся судом, если речь идет об административных делах, поскольку в данных случаях это касается прямого наполнения бюджета.