Высаженная на окраине города 10-летняя девочка трижды пыталась найти контролера 50 3.03.2017, 8:50

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иллюстрационное фото

История школьницы из Дзержинска получила продолжение.

Девочка, которую высадили из автобуса в Дзержинске, не смогла опознать контролера. И это при том, что контролер в парке "Миноблавтотранс" работает только один. Как сообщает euroradio.fm со ссылкой на телеканал "Беларусь 1", опознание проходило в четверг.

По словам директора, девочка трижды пыталась и каждый раз свою обидчицу не опознала. Директор говорит, что кроме одного контролера, у них работают шесть кондукторов.

Напомним, происшествие произошло в воскресенье около 16.20. 10-летняя девочка возвращалась домой от своей тети, ехала из одного конца города в другой на автобусе, который имеет круговой маршрут. Школьницу высадили на окраине города, якобы, из-за того, что она забыла справку с места учебы. Однако в сюжете "Беларусь 1" отметили, что эта справка в воскресенье не дает право на бесплатный проезд. Девочка оказалась в безлюдном и незнакомом месте, растерялась и заплакала. Потом она позвонила матери, которая ждала ее на остановке возле дома. Она приехала и забрала дочь.

Решение о том, какое наказание ожидает контролера (ранее сообщалось, что девочку высадила кондуктор), ожидается "дней через 15". А пока парк принес школьнице и ее матери извинения.