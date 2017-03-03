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Китай хочет пригласить Марадону на роль советника по развитию футбола

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  • 3.03.2017, 8:53
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Диего Марадона

Представитель легендарного аргентинца сообщил, что переговоры находятся в продвинутой стадии.

Руководство китайской суперлиги предложило легендарному футболисту Диего Марадоне роль советника по развитию футбола, сообщает sports.ru.

Предполагается, что Марадона будет консультировать лигу по вопросам развития клубов, игроков и инфраструктуры. Переговоры с 56-летним аргентинцем ведут люди, ранее организовавшие трансфер форварда Карлоса Тевеса в «Шанхай Шеньхуа».

Представитель Марадоны сообщил, что переговоры находятся в продвинутой стадии.


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