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3 марта 2017, пятница, 11:38
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Новый министр внутренних дел США прибыл на работу на лошади

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  • 3.03.2017, 9:03
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Райан Зинке таким образом проявил уважение к храбрым офицерам американской полиции, ежедневно выполняющим свой долг.

Министр внутренних дел США Райан Зинке, который принял присягу в среду, 1 марта, прибыл в первый рабочий день на лошади и в ковбойской шляпе.

Соответствующие снимки он опубликовал в «Твиттере».

«Честь для меня стоять рядом с храбрыми офицерами полиции США — эти профессионалы готовы пожертвовать жизнью ради нас», — написал Зинке.

Также новый глава американского министерства отчитался о первых встречах на новом рабочем месте и первых подписанных указах.


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