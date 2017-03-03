Новый министр внутренних дел США прибыл на работу на лошади 4 3.03.2017, 9:03

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Райан Зинке таким образом проявил уважение к храбрым офицерам американской полиции, ежедневно выполняющим свой долг.

Министр внутренних дел США Райан Зинке, который принял присягу в среду, 1 марта, прибыл в первый рабочий день на лошади и в ковбойской шляпе.

Соответствующие снимки он опубликовал в «Твиттере».

«Честь для меня стоять рядом с храбрыми офицерами полиции США — эти профессионалы готовы пожертвовать жизнью ради нас», — написал Зинке.

Также новый глава американского министерства отчитался о первых встречах на новом рабочем месте и первых подписанных указах.