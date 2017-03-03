Новый министр внутренних дел США прибыл на работу на лошади

Новый министр внутренних дел США прибыл на работу на лошади4
- 3.03.2017, 9:03
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Райан Зинке таким образом проявил уважение к храбрым офицерам американской полиции, ежедневно выполняющим свой долг.
Министр внутренних дел США Райан Зинке, который принял присягу в среду, 1 марта, прибыл в первый рабочий день на лошади и в ковбойской шляпе.
Соответствующие снимки он опубликовал в «Твиттере».
«Честь для меня стоять рядом с храбрыми офицерами полиции США — эти профессионалы готовы пожертвовать жизнью ради нас», — написал Зинке.
Также новый глава американского министерства отчитался о первых встречах на новом рабочем месте и первых подписанных указах.
Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV— Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 2 марта 2017 г.