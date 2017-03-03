Как действует алкогольное лобби в Беларуси 5 3.03.2017, 9:13

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Почему МВД смягчило свою позицию по ограничению продажи алкоголя?

Спиртные напитки не должны продаваться во всех торговых объектах после 23.00.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Хотя четыре месяца назад в проекте антиалкогольного указа, который был передан в правительство, МВД настаивало на запрете продажи спиртного после 22.00. Кто убедил главного милиционера пересмотреть свою позицию?

Ковалькова: Вероятно, продажа алкоголя на заправках будет запрещена

Координатор общественной кампании «Защитим наших детей от алкоголя» Ольга Ковалькова полагает, что за перенос времени запрета продажи спиртного с 23.00 до 22.00 выступает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Аргументы чиновников МАРТ, по ее словам, сводились к тому, что многие магазины работают именно до 23.00 времени, а значит, запрет на продажу одного вида товара вызовет неудобства.

– При этом понятно, что мало кто начинает употреблять алкоголь в первый раз около 23.00. Скорее в это время идут в магазин уже за дополнительной порцией, – заявила Ольга Ковалькова изданию «Завтра твоей страны».

Кроме того, МАРТ предложило обязать обрудовать специальные отделы для продажи алкоголя не во всех магазинах, а только в крупных: где более 400 кв. метров.

По информации Ольги Ковальковой, Министерство антимонопольного регулирования и торговли также настаивает на том, чтобы не запрещать продажу алкоголя на автомобильных заправках.

– Но в кулуарах говорят, что продажа на заправках все же будет запрещена, – отмечает координатор кампании «Защитим наших детей от алкоголя».

Она считает, что даже с внесенными корректировками антиалкогольный указ будет иметь огромное значение для общества.

– Запрет продажи спирного в ночное время по всей стране – уже большой шаг. Государство демонстрирует, что готово идти на ограничительные меры. Сказать точно, что мы увидим в итоге, сегодня сложно. Да, лоббисты за торговлю спиртным сильны, но мы видим, что в органах власти есть и сторонники ограничений, – отмечает Ольга Ковалькова.

27 февраля она и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский передали в Совмин около 2 тысяч подписей за поддержку предложений по деалкоголизации населения.

Маргелов: Государству пока не до антиалкогольного указа

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей Виктор Маргелов говорит, что сейчас с проектом антиалкогольного указа продолжают бороться в основном крупные торговые сети.

– По сути вопрос остался только с нормой по ограничению времени. Скорее всего, на МВД оказывается давление, и там решили, что нужно отстоять хотя бы 23.00. Понятно, что у одних огромное перепроизводство, а у других огромное желание заработать после 22.00, когда остальные магазины общего формата закрыты, – говорит предприниматель.

Он полагает, что торговлю спиртным на заправках запретят, поскольку у владельцев АЗС нет мощных лоббистов.

Проект антиалкогольного указа не утверждается уже четыре месяца.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимателей не исключает, что процесс может занять еще достаточно долгое время.

По его словам, в министерствах сокращаются штаты, а это сказывается на скорости работы чиновников. К тому же у власти возникли другие приоритеты: сейчас все заняты выполнением поручения главы государства по снижению нагрузки на бизнес.