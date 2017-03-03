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Власти готовят «сюрприз» владельцам жилья

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  • 3.03.2017, 9:41
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Карикатура: cartoon.kulichki.ru

Поправки в законодательство уже разработаны.

В масштабах страны случаи захвата земель под застройку или строительство вообще без документов достаточно редки. Чаще всего «самоволкой» называют здания, которые строились как частный дом, а в процессе превратились в многоквартирный, или заявлялись как малоэтажные, а к сдаче оказались пятиэтажками. Так сложилось, что застройщику бывает проще и, главное, дешевле не блюсти все формальности, а достроить и «узаконить». Но государство решило: законодательство надо менять, сообщает tut.by.

Прошлым летом по распоряжению премьер-министра создали межведомственную рабочую группу, которая должна была изучить все аспекты белорусской «самоволки» и придумать, как с ней бороться. Возглавил комиссию министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

Пример из Минска: разрешили строить частный дом, а самовольно построили этот, явно многоквартирный.
Фото: Наталья Литовская, TUT.BY

К каким выводам комиссия пришла и что предложила, рассказывает юрист практики строительства и недвижимости юридической компании REVERA Александр Штрикуль.

Главный вывод: самовольно строят по всем нормам

Комиссия выяснила:

— факты строительства на самовольно занятых участках, на участках, используемых не по целевому назначению либо предоставленных с нарушением законодательства, не носят массового характера;

— два самых распространенных вида нарушений: строительство вообще без разрешительной документации либо строительство с сознательным отступлением от полученной документации;

— самовольно строить стараются без нарушений норм — и это практически сводит на нет риск, что местные власти прикажут снести самовольные строения. То есть построенный по нормам объект будет введен в эксплуатацию;

— строят самовольно по большей части ради экономии. Потому что размеры штрафов, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, несравнимы с выгодой от самовольного строительства.

Комиссия посчитала: существующая система контроля не способна сделать так, чтобы граждане самовольно не строили. Госстройнадзор не может следить за всеми объектами строительства (например, он не надзирает за объектами дачного и садоводческого строительства, объектами, для которых не требуется разрешение на производство строительно-монтажных работ; объектами, подконтрольными другим органам и др.).

По результатам анализа рабочая группа разработала меры по совершенствованию законодательства о самовольном строительстве. Сейчас проект закона о внесении изменений проходит согласование в государственных органах.

Построил без разрешения исполкома — пойдет под снос

Сейчас предлагают «урезать» понятие самовольного строительства: не должно относиться к самовольному строительство без проектной документации и без получения разрешения органов Госстройнадзора. Поскольку проектная документация и разрешение на производство строительно-монтажных работ — документы технического характера и последствия такого строительства устранимы.

Таким образом, под самовольным строительством должно пониматься строительство без правовых оснований его осуществления (без разрешительной документации, выдаваемой местными исполкомами, без правоустанавливающих документов на земельный участок и др.), такое строительство подлежит безусловному сносу.

Впрочем, жестокость будущего закона ограничена оговорками. Например, узаконить любую «самоволку» может своим решением президент. А «мелкую самоволку» — вроде сарая на своем участке или гостевого дома — местный исполком.

Помимо этого, предлагается предоставить местным органам власти низшего уровня право принимать решения о применении правовых последствий самовольного строительства в определенных законом случаях (сейчас такие решения должны приниматься областными (Минским городским) исполнительными комитетами).

Дома в Ратомке тоже признаны «самоволкой». По документам застройщик должен был остановиться на трех этажах и не строить мансардные.
Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

Белые дыры закона

Рабочая группа обнаружила: административная ответственность за строительство без проектной документации дублируется в ст. 21.12 «Самовольное строительство» и ст. 21.19 «Нарушение законодательства в сфере строительства» Кодекса об административных правонарушениях. А размеры санкций обеих статей сильно отличаются друг от друга.

В итоге решено изменить ст. 21.19 «Нарушение законодательства в сфере строительства», приведя размеры штрафов в соответствие со штрафами, закрепленными в ст. 21.12.

Контроль предлагают усилить везде

Проект изменений предлагает расширить полномочия местных властей и органов Госстройнадзора по контролю за строительством.

Строительство без проектной документации либо без получения разрешения Госстройнадзора станет более затратным. Заказать обследование и «узаконить самоволку» будет дороже: предполагается пересмотреть требования технических нормативных правовых актов, регулирующих порядок проведения обследований — в ходе обследований будет решаться больше вопросов, что сделает их более дорогими.

— Пока рано говорить о том, в каком виде будут окончательно согласованы нормы об изменении законодательства. Но уже сейчас можно предположить: гораздо меньше будет случаев, когда возможно «узаконить» объект строительства. Самовольное строительство станет экономически неэффективным, — резюмирует юрист REVERA Александр Штрикуль.


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