ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения 3.03.2017, 9:55

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ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

ФОТО: КОММЕРСАНТ

Санкции против беглого диктатора продолжены еще на год.

Европейский союз решил продлить санкции против беглого экс-диктатора Виктора Януковича и его окружения еще на год, но вместе с тем, также принял решение снять санкции с экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.

Об этом у себя в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, передает liga.net.

«Послы Евросоюза приняли решение продлить замораживание активов Виктора Януковича и еще 14 экс-чиновников еще на год. Санкции с Юрия Иванющенко сняты», - написал он.

Таким образом, в санкционном списке ЕС остаются: Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Елена Лукаш, Андрей Клюев, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Клюев, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко и Эдуард Ставицкий.

28 февраля генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Верховный суд Украины без уведомления Генпрокуратуры принял решение закрыть все дела против Иванющенко. Верховный суд переложил вину за закрытие дел по Иванющенко на Генпрокуратуру.

В январе 2015 года МВД объявило Иванющенко в розыск. Экс-депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).