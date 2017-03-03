Медики научились омолаживать организм человека на клеточном уровне 3.03.2017, 9:59

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Ученым Швеции удалось выполнить омолаживание крови с помощью перепрограммирования клеток.

По мнению экспертов, это позволит снизить восприимчивость пожилых людей к анемии, а также уменьшить риск развития рака крови и усилить иммунитет, пишет издание orthodox.od.ua.

С возрастом процесс выработки новых клеток крови в организме человека меняется: он замедляется, происходит дисбаланс – снижение выработки иммунных клеток или чрезмерное увеличение производства других клеток. Дисбаланс становится предшественником лейкемии.

На первой стадии эксперимента ученые генетически промаркировали старый стволовые клетки крови. Следующим шагом стало их перепрограммирование на другой тип клеток – плюрипотентные, которые способны вырабатывать все клетки организма, а не только клетки крови.

После программирования клетки восстановили свою идентичность. Ученые объясняют это омоложением клеток. В настоящее время специалисты намерены продолжить исследования в этой области, что поможет в дальнейшей борьбе с анемией, лейкозом и прочими заболеваниями крови.