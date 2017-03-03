Маньяка с бензопилой приговорили к 15 годам 20 3.03.2017, 10:24

Фото: tut.by

Казакевич будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В пятницу, в 10.30 утра, судья Минского городского суда Петр Орлов вынес приговор по громкому делу о нападении в ТЦ «Европа». Накануне, выступая в прениях, гособвинитель заявил, что вина 18-летнего Влада Казакевича полностью доказана, сообщает tut.by.

— Высокий суд, при назначении наказания нужно учитывать частичное погашение ущерба, несовершеннолетний возраст обвиняемого в момент преступления, его характеристики, полное отсутствие раскаяния. Прошу признать его виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы, — заявил прокурор Олег Буйленков.

Ни адвокат обвиняемого, ни врачи во время процесса не ставили вопрос о том, что Казакевича нужно принудительно лечить. Защитник всего лишь просил переквалифицировать ст. 139 УК «Убийство» на более легкую часть, по которой грозит наказание от 6 до 15 лет, и убрать из обвинения ст. 339 «Хулиганство» и ст. 13 УК «Приготовление к преступлению» из-за недоказанности.

Правда, во время процесса адвокат просил назначить повторную судебно-психиатрическую экспертизу, но суд ходатайство отклонил.

В своем последнем слове обвиняемый был краток.

— К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству. Я еще вернусь, чтобы закончить начатое, — спокойно заявил Казакевич.

После этого отец Влада Казакевича прокомментировал слова сына:

— Его слова — подтверждение болезни. Его нужно лечить принудительно. Сами посмотрите, как он себя ведет. Для меня это дикость, но в то же время не сюрприз, зная его заболевание. Никто из экспертов не смог дать логичного ответа, почему сына признали вменяемым, — заявил Валентин Казакевич.

По решению суда, обвиняемый должен выплатить потерпевшим 200 тысяч рублей (около 100 тысяч долларов).

Напомним, 8 октября молодой человек с бензопилой устроил нападение в ТЦ «Европа», в результате которого погибла 43-летняя продавец Елена Александронец, еще две женщины пострадали.