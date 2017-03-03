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Белорусский эмигрант в 70 лет открыл в Мельбурне пекарню

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  • 3.03.2017, 10:55

Как семья минчан с 240 долларами в кармане решила уехать «подальше от коммунизма».

Мельбурн не просто далек от Беларуси, а далек невероятно.

Но именно это-то больше всего и привлекло в свое время Михаила и Мару Раковых, пишет myfin.by.

Михаил родился в Минске в 1933-м. Пережил в детстве нацистскую оккупацию и Холокост. А затем с женой Марой страдал и при советской власти, которая не слишком жаловала евреев.

Поэтому в 1976-м, с 240 долларами на руках супруги обратились за визами как беженцы, упаковали багаж, состоявший в основном из книг, и потихоньку перебрались в Австралию.

«Подальше от коммунизма, – объясняет Мара. – Это было для нас главнее всего».

Но жизнь в Австралии сладкой не оказалась. В СССР Михаил был высококвалифицированным радиофизиком, а Мара инженером-механиком. Здесь же найти работу по специальности эмигрантам без знания английского не получалось.

Чтобы свести концы с концами, они брались за разные работы: продавали булочки с капустой на Рынке королевы Виктории и помогали строить Вестгейтский мост.

«Наконец я решил стать учителем в школе, что было на тот момент более доступным. И проработал им 23 года», – рассказывает Михаил.

Раковы оба вышли на пенсию в 2002-м, но не успокоились, а, верные тяге к радикальным переменам, решили круто сменить занятие. И купили пекарню.

Большинство хлебопеков начинает карьеру в детстве. Михаил стартовал в 70.

Старое название Golden Rye показалось супругам более подходящим для китайского ресторана, и они сменили его на Baker in the Rye [В вольном переводе – «Над противнем во ржи»].

А затем погрузились в чтение специальной литературы.

У Михаила не было никакого опыта выпечки, зато был опыт физика, который, как он полагает, сильно помог.

«Думаю, он дал мне полное понимание тех химических и биологических процессов, которые происходят при изготовлении хлеба. Я понимаю, что происходит там внутри», – говорит он.

И добавляет, что большинство пекарей, скорее всего, имеют довольно приблизительное об этом представление.

«Нет, пекарей хороших немало, – оговаривается Раков. – Но в отличие от других, я понимаю процесс на молекулярном уровне».

Они с супругой специализируются на ржи – довольно нелегком материале. Пекут на его основе самые разные изделия на любой вкус и стиль.

И неплохо получается.

Когда Михаил и Мара только приобрели пекарню, клиентура на 80 процентов состояла из русских эмигрантов. Сейчас все с точностью наоборот: те самые 80 – австралийцы нерусского происхождения.

С помощью дочери Джеки они сменили интерьер и логотип пекарни. Вместе с хлебом начали подавать кофе, сандвичи и пирожки с мясной и капустной начинкой.

В свои нынешние 84 Михаил все еще пылко влюблен в хлебопечение: не перестает экспериментировать с новыми видами муки и закваски и выдает на-гора новые творения.

Даже во время интервью он отвлекается на минутку и мчится вниз по лестнице проверить, как там хлеб, который он начал этим утром.

«Тесто ждать не будет!» – на бегу извиняется пекарь.

Австралия не стала для Раковых землей обетованной, о которой они мечтали в своей минской коммуналке, делает вывод журналист издания. Но, похоже, супруги нашли здесь то, что искали.

«Скажу вам одну маленькую шутку, – заговорщицки говорит Михаил. – По-английски «рожь» звучит совсем как «рай» по-русски» [Rye – рожь (англ.)].


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