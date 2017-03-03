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Директора воложинских коммунальщиков подозревают в коррупции

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  • 3.03.2017, 10:59

Директор «погорел» на вятках и непрозрачных госсзакупках.

Уголовные дела возбудили по фактам превышения власти и взяточничества. Как информирует представитель УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов, речь идет о незаконных действиях при проведении процедур закупки.

Известно, что упомянутому руководителю 52 года. Вопросы у правоохранителей возникли к его действиям осенью 2012 года. Директор коммунального предприятия получил в качестве взятки 2 тысячи долларов от основателя одного из заводов. Последний таким образом решал вопрос с заключением договоров на поставку в адрес коммунального предприятия шести насосных установок (на общую сумму более 630 миллионов неденоминированных рублей).

В результате, соответствующей процедуры госзакупки оборудования не было, а цена приобретаемого оборудования была явно завышена. Потери составили более 470 млн неденоминированных рублей.


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