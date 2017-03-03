Дональд Дак и Скрудж МакДак возвращаются 3 3.03.2017, 11:06

Вышел трейлер новых «Утиных историй».

Киностудия Disney выпустила в видеоролик с первыми кадрами мультсериала «Утиные истории» (DuckTales). Перезапуск популярного мультсериала намечен на лето 2017 года, сообщает tut.by.

В полутораминутном ролике Дональд Дак вместе с Билли, Вилли и Дилли приезжают к миллиардеру Скруджу МакДаку. Также в видео также можно встретить Поночку и пилота-неудачника Зигзага МакКряка.

Телесериал «Утиные истории» выходил с 1987 по 1990 год. За это время вышло 100 серий.