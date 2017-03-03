«Тунеядец» из Гомеля собрал 11 килограммов подписей за отмену декрета № 3 2 3.03.2017, 11:14

Виталий Юрченко

Фото: «Радыё Свабода»

10,8 килограмма весит посылка гомельчанина Виталия Юрченко, адресованная в Минск, в администрацию Лукашенко.

В реальности это свыше 61 тысячи подписей. Для их распечатки понадобилось четыре пачки бумаги, 1900 листов формата А4. Про свою акцию протеста Виталий Юрченко рассказал «Свабодзе».

- Виталий, сколько времени потребовалось вам на сбор подписей?

- Собирать подписи за отмену декрета под электронным обращением я начал в апреле 2015 года, как только Лукашенко подписал этот бесчеловечный декрет. Делать мне было нечего, так как перед этим мой частный бизнес пошел насмарку. Ставку на аренду помещений подняли таким образом, что волосы дыбом. А тут еще власти запретили предпринимателям иметь наемных работников. Пришлось закрывать свою торговля детской обувью, кстати, белорусской, а также продовольственными товарами.

«Мой небольшой бизнес из-за государственных порядков развалился»

- Я почитал декрет, нашу белорусскую Конституцию, и понял, что этот декрет и против меня лично. Из чего я заплачу государству даже 360 рублей, если мой небольшой бизнес, считай, из-за государственных порядков и развалился?

- И с чего начали бороться за отмену декрета?

- Прежде всего зарегистрировался на сhange.org - открытой электронной платформе для создания и продвижения социальных и общественно-политических инициатив, подачи гражданских петиций. Написал, что декрет нарушает статью 41 Конституции, Конвенцию Международной организации труда № 105 «О ликвидации принудительного труда». Ну и стал собирать подписи под электронным обращением. Почти за два года собрал 61455 подписей. Когда знакомые помогли распечатать эти подписи на бумаге, они завесил 10 килограммов 800 граммов. Есть соответствующий билет с почты.

«Обращение запаковали в картонную коробку»

- Почта не сопротивляясь принимать такое весомое обращение в адрес Александра Лукашенко?

- Особых возражений со стороны сотрудников отделения связи не было. Нашли картонную коробку, упаковали. Только когда начали снимать упаковку на видео, запротестовали, вызвали милицию. Но милиционеры посмотрели, что порядка никто не нарушает, и ушли.

«Надо раскрепостить людей, чтобы они обустраивали страну, зарабатывали достойно - и они без декретов будут платить налоги»

- Ваша петиция дошла до адресата?

- Вчера мне позвонил из Минска, из главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации Лукашенко Петр Катушкин, объяснил, что он куратор по Гомельской области. Проверил я ли направлял письмо с приложением Лукашенко. Ответил: «Да, направлял».

Катушкин сообщил, что письмо мое вместе с другими подписями получены, и попрощался. Все вежливо, культурно. Никаких претензий по поводу трудности обращения. Я думаю, что сейчас и Александр Лукашенко, и его многочисленные чиновники понимают, что перегнули палку с этим декретом. Может, и есть у нас миллионеры или миллиардеры, которые должны в большей степени поучаствовать в дополнительном финансировании государственных расходов. Но причесали гребешком прежде безработных бедолаг - их вытолкнули из предприятий, малого бизнеса, взамен ничего не предложили, а теперь говорят: «Тунеядцы, платите!» Надо, наоборот, раскрепостить людей, поспособствовать, чтобы они обустраивали страну, зарабатывали достойно - и они без декретов будут платить налоги. Посмотрите на соседнюю Польшу. Я в школе учился, когда наши родители возили туда всякую всячину, чтобы продать. И поляки покупали, потому что не имели своей. Взгляните теперь на Польшу - это же чудо! И зарплаты сравните: не в мечтах «пятьсот долларов», а в реальности в два с лишним раза больше».

«Государство ворует у людей время - чрезвычайно ценное богатство»

- Расскажите, на какой ответ надеетесь?

- Прежде всего мое желание, чтобы декрет был как можно скорее отменен. Вы посмотрите, на что люди время тратят? На таскание по учреждениям, сбор справок, на унижении перед чиновниками, чтобы доказать, что у них тяжелая жизненная ситуация. Государство ворует у людей время - чрезвычайно ценное богатство. Разве хуже было бы, чтобы это время граждане использовали на воспитание детей, на реализацию своих амбициозных или не очень жизненных проектов, в том числе и на зарабатывание денег.

Загляните в наши магазины - они же полупустые. Оживают где-то после пятого числа, когда начинаются социальные выплаты. Как будет развиваться производство, если население не покупает товаров? Никак.

- Сами вы получили «письмо счастья»?

- Да, получил. Но платить не собираюсь. 24 февраля, когда уже истек срок выплаты «тунеядского» сбора, я написал в комиссию горисполкома отдельное письмо, в котором рассказал об обстоятельствах утраты своего небольшого частного бизнеса. Он, кстати, позволял и семью содержать, и налоги платить, и давать деньги на упорядочение района, где живу. Даже перед районной администрацией плитку клал за свои средства. Сейчас не имею средств на оплату «тунеядского» налога. Продал машину, чтобы были какие-то копейки. Добиваю последние. Хорошо, что хоть жена работает да мои деды-бабки рядом. Некоторые коллеги по предпринимательским цехе поехали в Россию, в Украину - там налаживают свой бизнес. Уехать, конечно, можно. Но кто в таком случае будет нашу Беларусь обустраивать? Вот в чем загвоздка.