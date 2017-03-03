Польские магазины будут отдавать непроданные продукты бедным 3.03.2017, 11:35

Над соответствующим законом работает Сенат.

Польские сенаторы выступают за то, чтобы супермаркеты делились непроданными продовольственными товарами с гражданами, которые живут в нищете. В верхней палате польского парламента состоялось первое чтение законопроекта о противодействии расточительству продуктов питания. Работу над законопроектом ведут депутаты из трех объединенных комиссий, передает «Польское радио».

Документ будет обязывать супермаркетов передавать продукты питания благотворительным организациям. Закон будет касаться магазинов площадью более 200 квадратных метров.

Среди прочего, сенаторы провели дискуссию по поводу того, каким образом супермаркетах могут сотрудничать с различными фондами и общественными организациями, которые помогают беднейших гражданам. Сенат Польши планирует принять законопроект до пасхальных праздников.

Не во всех странах так бережно относятся к продуктам питания, как ранее сообщал сайт Charter97, в РФ продукты попавшие под действие санкций просто закапывают.