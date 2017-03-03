Беларусь без Лукашенко 83 Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»

3.03.2017, 11:42

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Как будет выглядеть страна после победы над диктатурой.

Иногда я думаю и одновременно мечтаю: «А что, если бы Беларусь осталась без Лукашенко?». Вот осталась бы, и все тут. На Марс улетел, в ОАЭ переехал на постоянное место жительство, в общем, куда-то исчез, оставил Беларусь навсегда и бесповоротно. В крайнем случае, пусть бы он просто добровольно ушел на пенсию. И в Беларуси начался другой путь, не лукашенковский, не марионеточный, не рабский, не диктаторский, а путь к развитию и процветанию демократической суверенной страны.

Давайте помечтаем о Беларуси без Лукашенко. Что изменится?

Телевидение и СМИ

Прежде всего, можно спокойно смотреть телевизор, не боясь услышать давно ставшие неприятными долгоиграющие, хриплые, не обремененные большим умом речи, не видеть из него давно раздражающие, набившие оскомину фигуру и лицо.

Телевидение стало интересным, потому что оказалось возможным выступление на нем разных людей, имеющих различные точки зрения.

Все СМИ стали равными, никого предпочтения государственным СМИ. Пиши о чем хочешь, читай, что хочешь, и не обязательно в интернете.

Демократия

Навсегда покончено с диктатурой. Государство стало демократичным. Граждане забыли о нечестных выборах, смертной казни, исчезновениях и посадках в тюрьмы политиков, драконовских законах, судебная система стала справедливой, а суды независимыми.

Произошло сокращение числа занятых в государственном секторе, в МВД, в налоговой службе и прокуратуре. А состав соответствующих структур полностью обновился.

Должности сотрудники стали занимать по конкурсу. Контрактная система либо оказалась отменена, либо значительно усовершенствована. Профсоюзы стали независимыми.

Госорганы стали заниматься оказанием услуг населению, выдачей справок и лицензий. Их деятельность, а также деятельность полицейских участков стала полностью прозрачной.

Коррупция сведена к нулю. Никаких взяток, никакого блата и использования служебного положения в личных целях. Также до минимума снижен уровень преступности.

Экономика

В стране воцарилась экономическая свобода, произошло повышение прогнозируемости ситуации в экономике для отечественных и иностранных инвесторов. Предпринято законодательное установление рамок для таких переменных как госдолг, максимальная доля от ВВП, бюджета и его дефицита, запрещение создания внебюджетных госфондов. Уравнялись в правах резиденты и нерезиденты, денежные средства через границу государства стали свободно ввозиться и вывозиться. Введение новых налогов стало происходить лишь через проведение референдума. В итоге произошло сокращение числа налогов и снижение их ставок. Малый бизнес от налогов освободился вовсе.

Численность милиционеров и чиновников сократилась в разы. Большая часть народа стала заниматься полезной деятельностью, развивая народное хозяйство, все его сферы.

Экономика страны начала неуклонно расти, страна стала превращаться в процветающее государство, причем для всех людей, а не только для избранных. Не стало огромной дифференциации в доходах разных слоев населения.

Экономика страны больше не зависит от России, от ее рынков сбыта и поставок нефти и газа, она стала полностью самодостаточной.

Бизнес

Доверие новым демократическим властям дал толчок развитию бизнеса. Условия его ведения упростились с помощью масштабной либерализации экономики, реформы налоговой системы, госаппарата. Государство покинуло экономику, оставив только совсем малую долю, процентов, скажем, семь или шесть. Произошло резкое снижение таможенных тарифов, снятие количественных ограничений на экспорт и импорт, сокращение числа лицензий и кардинальное упрощение документооборота.

Бизнес стал активно развиваться, конкурентоспособность товаров и услуг начала неуклонно повышаться, а экспорт наращиваться. Благодаря этому стало существенно улучшаться материальное положение граждан. Улучшились показатели занятости населения.

Безвизовый режим и сфера туризма

Беларусь полностью открылась миру, люди изо всех стран стали приезжать и прилетать в страну свободно, благодаря полному безвизовому режиму либо упрощению процедуры получения виз. Произошла легализация двойного гражданства.

Турим в Беларуси, благодаря открытости миру и развитию туристической инфраструктуры, стал бурно развиваться и совершенствоваться. Беларусь стали в большом количестве посещать туристы из разных стран.

Культура и образование

Культура Беларуси стала развиваться по всем направлениям. Власти и граждане стали постоянно и неустанно заботиться о культурном наследии, о развитии культуры и о том, чтобы белорусский язык стала превалирующей на просторах свободной страны.

Культурная нация прекратила пить. Начали бурно развиваться все виды искусства.

Образование в стране стало отвечать мировым стандартам. В образование стали внедряться самые новые образовательные методики. Высшее образование превратилось в истинно европейское. Преподавательский состав обновился, стал высококвалифицированным и высокооплачиваемым. В Беларуси стали с удовольствием учиться студенты из разных стран, в том числе продвинутых. Образование стало недорогим и даже бесплатным. Условия его получения достигли самого высокого уровня.

Произошло внедрение студенческого самоуправления, студенты сами стали выбирать учебные курсы, выезжать на учебу в другие города и страны.

Кроме родного языка, учащиеся и студенты стали серьезно изучать английский язык, а также получать хорошие навыки работы с компьютером.

Система образования стала уделять огромное значение воспитанию подрастающего населения.

Наука

В Беларуси начали бурно развиваться все научные направления. Видные белорусские ученые прекратили уезжать в другие страны, поскольку им наиболее выгодно стало работать на родине, где труд их стал высоко цениться.

Благодаря большим научным достижениям Беларусь превратилась в одну из самых благоприятных стран для жизни людей.

Вот примерно такие у меня мечты. Эх, как хочется пожить в Беларуси без Лукашенко…

Маргарита Акулич, «Беларуская праўда»