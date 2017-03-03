Брестчанке вернули трудовую книжку только после вмешательства прокуратуры 4 3.03.2017, 11:55

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архивное фото onliner.by

Спустя три месяца после увольнения из ОАО жительницу Бреста также окончательно не рассчитали и не выплатили пособие.

Брестчанка получила окончательный расчет и трудовую книжку спустя три месяца после увольнения благодаря вмешательству прокуратуры, сообщила старший помощник прокурора города Елена Павлова.

В прокуратуру в 2016 году обратилась жительница Бреста с жалобой на нарушение своих трудовых прав со стороны нанимателя: спустя три месяца после увольнения из ОАО ей так и не выдали трудовую книжку, не произвели окончательный расчет и не выплатили пособие по временной нетрудоспособности, пишет onliner.by.

Руководству предприятия прокуратурой было вынесено предписание о незамедлительной выдаче трудовой книжки бывшей работнице, производстве с ней окончательного расчета и выплате пособия по временной нетрудоспособности. Предписание было исполнено, директор ОАО привлечен к административной ответственности.

К сожалению, этот случай не единственный, отметила старший помощник прокурора. Например, брестчанин получил от нанимателя ЗАО необходимые ему документы только после обращения в надзорный орган. Всего в минувшем году в прокуратуру Бреста поступило более 30 обращений от граждан, содержащих претензии к нанимателям по поводу нарушения трудовых, а также жилищных и иных социальных прав. В ряде случаев доводы заявителей подтверждались, в связи с чем принимались меры прокурорского реагирования.

Нередки и коллективные обращения граждан по трудовым вопросам. Так, в прокуратуру обратились три работника частного предприятия с жалобой на систематическую невыплату им доплат за вредные условия труда и компенсаций за отпуск. По результатам проверки по вынесенному в сентябре прокуратурой предписанию нарушения ЗАО были устранены.