закрыть
3 марта 2017, пятница, 16:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В субботу будет до +14 градусов

  • 3.03.2017, 11:58
  • 9,976
Фото: БелТА

Ночью и утром по северу Беларуси пройдут кратковременные осадки.

4 марта будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по северу страны пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег), на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Днем будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов. Днем будет 6-12 градусов тепла, по юго-западу - до 14 градусов со знаком плюс, сообщает БелТА.


Мнение

Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович
Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан