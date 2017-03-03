В субботу будет до +14 градусов 3.03.2017, 11:58

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Фото: БелТА

Ночью и утром по северу Беларуси пройдут кратковременные осадки.

4 марта будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по северу страны пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег), на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Днем будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов. Днем будет 6-12 градусов тепла, по юго-западу - до 14 градусов со знаком плюс, сообщает БелТА.