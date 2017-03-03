Перед плей-офф игрокам «Динамо» объявили, что в клубе нет денег 5 3.03.2017, 12:18

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Сергей Борисов

Фото: Динара Кафискина, khl.ru

C игроками обещали расплатиться летом.

Лучший вратарь чемпионата Беларуси-2008, эксперт «КХЛ ТВ» и основатель вратарской школы SB Goalie School Сергей Борисов порассуждал о причинах неудач минского «Динамо» в Кубке Гагарина, перегруженности Скривенса, менталитете Лаланда и психологических проблемах «зубров», пишет tut.by.

— Ожидали, что для «Динамо» в плей-офф все так быстро закончится?

— Абсолютно точно — нет. Думал, минчане упрутся в этой серии. Предполагал, что они смогут даже выиграть, если покажут тот хоккей, который демонстрировали в чемпионате. Но все пошло по другому сценарию.

— В чем видите главные причины случившегося?

— Минчане подошли к серии в плохой готовности. Посмотрите: «Локомотив» был наголову сильнее «Динамо» в физическом плане. «Зубров» перебегали, перебили и переиграли. Меня удивило, что минчане оказались не готовы бороться с «Локомотивом» именно по физике. Разочаровали лидеры, которые должны были брать на себя ответственность за результат, но не сделали этого. Эллисон обошелся без результативных передач, Клинкхаммер и Палушай провели откровенно слабый плей-офф. Граньяни с коэффициентом «-5» в статусе ведущего защитника — это действительно провал.

«Динамо» могло обыграть «Локомотив» в первую очередь за счет игры в атаке, потому что ярославцы против сильных команд теряются и прижимаются к воротам. Но для этого нужно, чтобы минчане были готовы хорошо физически. Да и лидеры должны были показать свой уровень. Ни того, ни другого не случилось. «Локомотив» просто прошелся катком.

По качеству игры одна победа в серии — это максимум «Динамо». Возможно, на четвертый матч «Локо» вышел где-то недонастроенным, потому что три игры сложились очень просто. Для минчан важно было в каждом матче открывать счет и вести игру в своем русле, как им удобно. Потому что если «Локомотив» ведет в счете, его очень трудно обыграть. Ярославцы умеют правильно действовать позиционно в обороне, выходить в атаку. Минчанам просто не удавалось толком повести в счете.

— В «Локомотиве» собраны хоккеисты, которые на каком-то уровне (молодежном или взрослом) выигрывали медали, играли в плей-офф, финалах. В «Динамо» таких игроков мало, подобного качества разборок в их карьерах не было…

— Опыт, конечно, необходим в плей-офф. Но не стал бы говорить, что главная причина поражения «Динамо» — отсутствие в составе игроков, которые выигрывали Кубок Гагарина. Опыт сказывается в матче шестом-седьмом, где нервы на пределе. А здесь… В первой игре «Локомотив» довел до победы сложный матч — после двух периодов счет был 0:0. Но после этого — два поражения подряд, причем в одну калитку. Дело не только в опыте, но и в самой игре, тактике, с которой «Динамо» подошло к серии плей-офф.

— Как считаете, опытные Бэйлен и Крайчек, которые покинули «Динамо», помогли бы?

— Бэйлен — определенно, особенно при игре в большинстве. Да и вообще Ник в «Динамо» мне очень нравился — такой мобильный защитник, здорово подключался. И в обороне неплохо выполнял свои непосредственные обязанности, плюс помогал в атаке хорошим броском. Крайчек — высокий, но медлительный. Молодые игроки «Локомотива» его запросто обыграли бы, как уже делали это в сезоне.

— Игорь Еронко из «Спорт-Экспресса» заявил, что характер всегда был слабым местом минчан и что белорусы в принципе ребята не очень волевые. Разделяете позицию?

— Нет. Я играл в Беларуси не один год и знаком со многими белорусскими хоккеистами, которые раньше играли в «Динамо». И сейчас в клубе есть те ребята, с которыми я был в одной команде. Характер у белорусов определенно есть. Может быть, не хватает мастерства. Все-таки Беларусь сегодня — не самая хоккейная держава. Этот вид спорта в Беларуси нужно обязательно развивать, чтобы местными ребятами подпитывать «Динамо». Но про развитие хоккея в Беларуси не нам с вам разговаривать.

— Насколько на общем результате сказалось отсутствие Палушая и Петтерссона в большинстве игр серии?

— Палушай вообще не впечатлил, а Петтерссон неплохо провел первый матч и, на мой взгляд, его не хватало в последующих играх. После перехода из Нижнего Новгорода в Минск он здорово себя проявлял, забрасывал нужные шайбы. Создал впечатление креативного нападающего. Впрочем, не думаю, что их появление на льду коренным образом повлияло бы на общий результат. Дело, повторюсь, в физическом состоянии, в котором минчане подошли к этой серии.

А еще в психологическом. По моей информации, перед плей-офф у «Динамо» было собрание, на котором игрокам объявили, что в клубе нет денег. Сообщили, что постараются с игроками рассчитаться за лето. Особого акцента на достижение положительного результата никто не делал.

У игроков хватало «физики» не на весь матч, а минут на 10−15. Это мешало играть, ребята порой не осознавали свои действия. Шайба летит, а игрок за ней попросту не успевает. Плюс лидеры провалились. Тот же Скривенс играет здорово, но 55 матчей за сезон для одного вратаря — это очень много. В команде должен быть голкипер, который помогал бы в каких-то играх. Скривенс должен был сыграть не 55 матчей, а 40 — это хорошая нагрузка с нашими перелетами-переездами. Лаланд сыграл лишь 5 встреч. Неудивительно, что Скривенс в этой серии не показал того, что он демонстрировал в сезоне.

Про Бена нужно сказать еще вот что. Он слишком много той энергии, которая ему бы пригодилась с учетом большого количества игровой практики, тратил на ненужные вещи. Разговаривал с судьями, бил клюшкой игроков соперника. Это все лишнее и отвлекает от игры. Если посмотрите серию с «Локомотивом», то увидите, что были моменты, когда он игрока на «пятаке» окучивал по ногам и рукам, а потом шел бросок и шайба залетала в ворота. Скривенс — классный вратарь, но в этом плане с ним нужно немного поработать. Он должен больше концентрировался именно на хоккее.

— Продолжим вратарскую тему. Как-то вы сказали, что удивляетесь динамовской политике по поводу вратарей. Мол, пригласили Скривенса, есть натурализованный Лаланд, а Мильчаков оказался не нужен.

— То, что взяли Скривенса — это хорошо, вопросов нет. Вратарь номер один в команде должен быть. Дело в другом. Мильчаков — потенциально вратарь номер один в национальной сборной Беларуси.

И, как мы знаем, вратарская позиция в Беларуси с уходом Мезина не стала сильнее. В связи с этим приглашение Лаланда — неправильная мера. Может быть, разве что на какое-то время. Вот как Лаланд сыграл? У него то травма, то одно, то другое. Как думаете, сильно он думает о сборной Беларуси? Я считаю, что нет. Этот игрок не с тем менталитетом, на которого обязательно надо делать ставку в «Динамо» и сборной.

— Скривенс сделал три голевые передачи, у вас в Новополоцке было 12 очков за сезон. Как думаете, ваши стили игры похожи? Откуда такая результативность?

— Нет, стили совершенно разные. Для вратаря ведь все равно самое главное — шайбу ловить, у Скривенса это классно получается. Голевые передачи удаются вратарю в принципе достаточно редко. Ну, вот как у нас было в Новополоцке. Когда команда соперника бежала на смену, обязательно один-два игрока оставалось на чужой синей линии. Останавливая шайбу даже спиной, я знал, где находятся мои одноклубники. И просто в их сторону направлял шайбу, а они уже потом выбегали «два в один» или «один в ноль» и забрасывали. В КХЛ такое сделать потяжелее. Скривенс просто выполнял свою работу и в играющей манере заработал три балла. В Северной Америке с детства учат вратарей играть клюшкой.

— Что можете сказать о динамовских легионерах? Не считаете, что ярославец Максим Тальбо в этом смысле перещеголяет всех минских вместе взятых?

— Об этом вообще не надо говорить. Прошло бы дальше минское «Динамо», все пели бы дифирамбы легионерам «зубров». Ярославские иностранцы по ходу сезона долго не могли себя показать, получали порцию критики. У Минска хорошие легионеры, если говорить в целом. Они делают результат, но нуждаются в помощниках. Чтобы не только Эллисон забрасывал 50 шайб за сезон, как Мозякин, все-таки это не тот игрок. Нужно, чтобы партнеры по звеньям помогали лидерам.

— Если бы вместо «Локомотива» минчане попали на московское «Динамо», как думаете, сюжет был бы иной?

— Москвичи в физическом плане и тактической обученности ничем не уступают «Локомотиву». Так что не думаю, что «зубрам» было бы проще играть с московским «Динамо» или «Торпедо». Минчане подошли к плей-фф физически неготовыми. С любым соперником было бы тяжело.

— Напоследок — как бы вы охарактеризовали в целом сезон для «Динамо»?

— Достаточно средне. Команда выполнила задачу и попала в плей-офф. Об этом ведь давно болельщики мечтали, не правда ли? А то, что там 1:4 получилось, смазывает эмоции от регулярного чемпионата. Там «Динамо» играло здорово, но в плей-офф не продемонстрировало свои способности. Скажу более — по той игре, которую минчане показали с «Локомотивом», счет в серии должен был быть 4:0…