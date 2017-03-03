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Белорусский фастфуд проверят на безопасность

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  • 3.03.2017, 12:27
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Расследованием займется журналистка, опубликовавшая сенсационный материал о «качестве» отечественного печенья и конфет.

Расследование журналиста Яны Лешкович о содержании трансжиров в отечественных конфетах наделало много шума в Беларуси.

Теперь белоруска, защитившая магистерскую диссертацию в ЕГУ, хочет проверить их наличие в продукции известных брендов быстрой еды.

Корреспондент «Зеленого портала» встретилась с Яной в Вильнюсе, где та проживает более 6 лет. Она работает журналистом в «The EHU Times» и редактором новостей в «Новой газете — Балтия».

— Яна, как родилась идея проверить белорусскую продукцию? Возможно, она показалась не такой вкусной и качественной, как литовская, и вы искали этому объяснение?

— Наоборот, литовцы уверены, что наши продукты более качественные, ведь они изготавливаются по ГОСТу. Однако расследование показало, что в отношении, по крайней мере, белорусских конфет и печенья это не так. А тема родилась во время участия в тренинге по расследовательской журналистике. Мои коллеги проводили аналогичное исследование в Литве, контролировали наличие трансгенов в блюдах школьных столовых, а я решила проверить белорусскую продукцию.

— Расскажите о самой процедуре проверки.

— Я попросила подругу привезти из Беларуси несколько видов конфет и печенья, по 200 граммов каждого наименования. В Вильнюсе процедура определения трансгенных жиров в продукции достаточно дорогая — около 100 евро. Поэтому пришлось везти образцы в Каунасский технологический университет, где одна процедура обходится в 20 евро. Но все равно пришлось сократить количество продуктов, которые я хотела отдать на экспертизу: портал, для которого проводилось расследование, имел ограниченный бюджет. Через две недели из лаборатории на электронную почту прислали скан заключения: на литовском языке, но разобраться в нем легко: одна колонка — наименование продукции, вторая — процент содержания трансжиров.

— Вы не боялись обвинений в том, что предоставили на исследование не оригинальную, а поддельную белорусскую продукцию?

— Нет, в лаборатории вся информация о предоставленных образцах была тщательно проверена и задокументирована.

— Планируете ли вы продолжать исследования по данной теме? Какую продукцию вы хотели бы проверить следующей?

— Такие крупные производители фастфуда, как KFC и Macdonald’s, заявили об отказе использования трансжиров в своих продуктах питания. И мне хотелось бы удостовериться в этом. Причем я намерена проверить однотипную продукцию, но произведенную и реализуемую в разных государствах, например в Литве, Беларуси и Польше.

Предполагаю, что в экономически слаборазвитых странах производитель будет стараться удешевить продукты за счет применения таких жиров. К тому же во многих странах Восточной Европы, и в Беларуси в частности, их содержание в продовольственных товарах законодательно не регулируется. Так что, возможно, скоро у белорусов появится новый повод для волнения за свое здоровье.

— А как вы думаете, смогут ли производители полностью отказаться от использования трансжиров?

— Полагаю, что без трансгенов сложно обойтись, ведь кроме удешевления продукции они еще и позволяют придавать кондитерским изделиям красивый и аппетитный вид: без них, например, не будет держаться глазурь на пирожных. Так что предприятия будут всячески стараться отстоять возможность их применения.


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