Владельцы гомельской Костюковки участвовали в крестовых походах 3.03.2017, 12:34

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Фото: Railwayz.info

В конце XIX — начале XX века поселением владели Нолькены — род немецкого происхождения.

Костюковка недавно вошла в состав Гомеля, но представители рода Нолькенов уже в XIX в. сделали для этого города много хорошего. Улицы же на новоприсоединенной территории власти назвали не в честь известных людей, которые здесь жили, а… яблонь, которые они выращивали, говорится в репортаже «Белсата».

Правда, сначала улицы думали назвать в честь Василя Быкова и Владимира Короткевича. Но тут же испугались собственной прогрессивности и вместо белорусских писателей в названиях увековечили яблони и груши.

Гомельский журналист Дмитрий Новиков полагает, что для фамилий апостолов белорусской литературы здесь и не место. Они должны быть увековечены в центре города. А Костюковка имеет других героев.

В конце XIX — начале XX в. поселением владели Нолькены — род немецкого происхождения.

«Один из зачинателей участвовал в крестовом походе на Палестину. С течением времени представители рода переселились в Курляндию, и уже в начале XVIII в. они продвинулись ближе к центральной Беларуси», — объясняет исследователь шляхты Гомельщины Витольд Ханецкий.

Свою усадьбу Нолькены построили на песчаных островах среди болот. Приложили много усилий, чтобы облагородить и окрестные земли. А Станислав Нолькен протяжении нескольких десятков лет был бургомистром Гомеля. Реализовывал полезные для города проекты, заботился об архитектуре и справедливости: тех, кто совершал еврейские погромы, доводил до суда. В конце XIX в. его имя носила улица в центре Гомеля.

В Костюковке до сих пор сохранились липы, окружавшие старую усадьбу Нолькенов. В 1895 году, после смерти Станислава, она перешла к сыну, Эдварду. Он модернизировал хозяйство, стал заводчиком породистых лошадей, занимался садоводством. Продукция пользовалась большим спросом.

До сих пор в садах жителей Костюковки цветут яблони и груши, саженцы которых их предки приобрели у Нолькенов. Представители рода покинули Беларусь в январе 1919 года, оставив все имущество. В Беларуси до сих пор живут их потомки по женской линии.