Максим Винярский: Режиму придется считаться с десятками тысяч рассерженных белорусов в центре Минска 12 3.03.2017, 13:18

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Максим Винярский

Сильные акции протеста оппозиции — главный инструмент давления на власть.

Об этом в комментарии пресс-службе Белорусского Национального Конгресса заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. Активист рассказал о защите Куропат и подготовке ко Дню Воли. Винярский подчеркнул, что сильная акция 25 марта может положить начало решению многих проблем белорусского общества.

— Вы принимали участие в защите Куропат в 2001 году, находились там и сейчас почти с самого начала протестов. Можно ли говорить о том, что это место удалось отстоять от посягательств чиновников?

— Защитникам Куропат удалось остановить конкретную стройку, но это не отменяет необходимости фиксирования охранной зоны мемориала, чтобы подобное не повторилось. Чиновники сегодня вынуждены уступить общественному давлению, но проблема Куропат окончательно не решена. Подобные инциденты могут повториться и в будущем.

— Куропаты — только одна из проблем, которые назрели в обществе. Как их решать?

— Основная проблема Беларуси сегодня в том, что власти не слышат мнения людей, народа. Диктатура привыкла во всех минимально значимых вопросах навязывать свою волю. Слышать и учитывать позицию тех, кто против, власти считают проявлением слабости. Режим потерял обратную связь с народом. Ее восстановление возможно только после проведения свободных выборов, а этого, в свою очередь, можно добиться только на улице.

Сильные акции протеста оппозиции — главный инструмент давления на власть. Поверьте, режиму придется считаться с десятками тысяч рассерженных белорусов, собравшихся в центре Минска! Ближайшая акция, которая состоится 25 марта в столице, может решить многие проблемы, в том числе и проблему Куропат.

— День Воли в этом году пройдет и под социальными лозунгами…

— Основная тактика властей – разделяй и властвуй. Им выгодно, чтобы протестующие делились на тех, кто выходит под социальными, политическими или экономическими лозунгами. Режим и спецслужбы всегда пытались расколоть народный протест. На этот раз, уверен, им это не удастся. Люди понимают, что все их требования к властям взаимосвязаны: недальновидные политические решения, нежелание учитывать мнение народа привели к сегодняшним экономическим проблемам, к принятию бездумного декрета №3 и росту социальной напряженности. Именно власти поставили под угрозу независимость страны.

Разделяя протест, мы идем на поводу у диктатура, дробим свои силы. Поэтому важно всем оппозиционным силам, всем активистам сконцентрироваться на проведении 25 марта единого марша протеста в центре города.

— Николай Статкевич уточнил план на День Воли: 25 марта — Минск, 26 марта — вся Беларусь. Поддерживаете ли вы это предложение?

— 25 марта мы должны выступить единым фронтом именно в столице, ведь это дата национального, государственного масштаба. Нам важно показать объединенную силу протеста.

Не менее важно продемонстрировать нашу солидарность 26 марта. Каждый регион, каждый город и поселок Беларуси должен знать: если что – мы встанем единой стеной именно там, где это будет нужнее всего. Я и мои друзья готовы ехать в этот день в любой населенный пункт, чтобы помочь в проведении акций там. Если этому примеру последуют десятки других минских активистов и лидеры оппозиции, то 26 марта выйдет на улицы вся Беларусь.