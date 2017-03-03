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Во время ремонта Академии управления при Лукашенко упала люлька с рабочими

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  • 3.03.2017, 13:29
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ЧП произошло сегодня утром.

В Минске во время ремонта здания Академии управления при Лукашенко (улица Московская, 17) упала люлька с двумя рабочими. Происшествие случилось в пятницу утром. Как сообщил БелТА официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, обломалась стрела автокрана. С трубки упали рабочие 1950 и 1951 годов рождения. Последнего госпитализировали.

Nn.by добавляет, что пострадали работники "Мингорсвета". По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность механизма в люльке. Пострадавшие "в нормальном состоянии", у одного из них поврежден палец.

На месте работала следственно-оперативная группа.


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