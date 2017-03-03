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Как Путину вдруг перестало везти

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  • Владимир Милов
  • 3.03.2017, 13:47
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 «Кавалерийская» атака Москвы захлебнулась.

Смотрите, как Путину вдруг резко перестало везти со внешней политикой:

– Завалили Майкла Флинна – главного агента российского президента в новой американской администрации;

– Сейчас пошла раскручиваться тема про нового министра торговли США Уилбура Росса и его связи с Россией через кипрские банки;

– Во Франции дружок Путина Франсуа Фийон горит огнём;

– Там же во Франции Эммануэль Макрон, судя по опросам, может у Марин Ле Пен уже и первый тур выиграть, а отрыв во втором все увеличивается и увеличивается;

– В Голландии Марк Рютте вышел вперед и, видимо, останется премьером (а это на сегодня, наверное, самая опасная страна с точки зрения евроскептицизма среди крупных западноевропейских);

– В Германии Зигмара Габриэля и Франк-Вальтера Штайнмайера задвинули, и теперь, даже если СДПГ возглавит правительство, то канцлером будет Шульц, отчего Путин, мягко говоря, не порадуется;

Не все коту масленица. А также Запад все же начинает просыпаться после кавалерийской путинской атаки.

Владимир Милов, Фейсбук


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