Двойник Криштиану Роналду подписал контракт с солигорским «Шахтером»2
- 3.03.2017, 13:59
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Сходство болгарского футболиста с португальской звездой, видно невооруженным взглядом.
Два болгарских футболиста Даниел Златков и Иван Караджов в статусе свободных агентов подписали двухлетние контракты с солигорским «Шахтером», пишет tut.by.
Один из них, центральный защитник Златков, неоднократно вызывался в состав сборной Болгарии. В том числе и на матч со сборной Беларуси в минувшем ноябре. На родине он выступал за «Пирин», «Шахтер» (Перник), «Славия» (София), «Черно Море». Также провел один сезон в турецком «Болуспоре». Последним клубом Златкова был «Ботев» (Пловдив, Болгария, Д1).
Но не только этим примечателен новобранец горняков. Как отмечает портал «Электронный Солигорск», кадровая новость из стана вице-чемпиона страны стала обсуждаемой в силу любопытной внешности одного из болгарских игроков — Даниела Златкова. Многие пользователи соцсетей сразу же заметили, что новичок «Шахтера» поразительно похож главную звезду мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, неоднократно признававшегося лучшим футболистом мира.
Вот это настоящий Криштиану Роналду:
А вот это новоиспеченный футболист «Шахтера» Даниэл Златков:
Что касается второго новобранца «Шахтера», то Иван Караджов — голкипер, перешедший из «Вереи» (Стара-Загора, Болгария, Д1), где зачастую выходил с капитанской повязкой. Ранее футболист играл за болгарские «Берое», «Локомотив» и ЦСКА.