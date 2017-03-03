Лукашенко уволил своего помощника по Минску 19 3.03.2017, 14:09

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Александр Якобсон

Фото: tut.by

Александр Якобсон больше не является главным инспектором столицы.

Александр Якобсон на днях покинул пост помощника Лукашенко — главного инспектора по Минску. Об этом tut.by рассказали информированные источники.

«Да», — сказал высокопоставленный собеседник, отвечая на вопрос, уволен ли Александр Якобсон. От других комментариев он отказался.

По словам еще одного собеседника, «последние события в городе требовали определенных кадровых решений».

Лукашенко назначил Александра Якобсона своим помощником — главным инспектором по Минску 21 августа 2014 года. Это произошло вскоре после того, как Якобсон покинул пост председателя Комитета государственного контроля.

«Государству очень важны мозги и опыт, которые сконцентрированы у таких людей», — отметил белорусский лидер.

65-летний Александр Якобсон долгие годы был тесно связан с Гомельской областью, которую курировал в течение почти 10 лет. В 2010 году перебрался в Минск и возглавил КГК.

Стоит отметить, что минские власти серьезно обезглавлены. Недавно «мэр» Андрей Шорец остался без трех заместителей. А сейчас уволен Александр Якобсон.