Рингтон гаишника 18 Ирина Халип

3.03.2017, 14:18

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Ирина Халип

Пьяный начальник барановичской ГАИ – дистиллят чиновничества.

Дело барановичского гаишника-убийцы будто бы ничем и не отличается от сотен других подобных дел. Мало ли пьяных за рулем, которые сбивают пешеходов? И шахтеры, и бизнесмены, и безработные, и всевозможные «папины дочки», и пенсионеры. Но вот телефон с похабной песенкой выделяет именно это преступление в совершенно отдельное производство – чиновничье.

«Я клал на ПДД, ведь я служу в ГАИ», - выводит пьяный голос в телефоне начальника Барановичской автоинспекции. Непонятно, то ли это подсудимый записывал собственное исполнение на память будущим поколениям, то ли из Интернета скачал. Экспертизе вокальный опус не подвергали – непосредственно к делу о наезде со смертельным исходом строчки эти и личность исполнителя не имеют. Зато они имеют прямое отношение к белорусской власти.

Раньше школьников мучили сочинениями на тему типичных представителей. Ну, помните? Печорин – лишний человек. Манилов – мертвая душа. Катерина – луч света в темном царстве. Образы тех литературных героев были глубокими, искрящимися, многогранными, неожиданными, и ничего типического в них не было, кроме темы сочинения. А мы упорно сплетали штампы в кружево, чтобы уложить эти живые образы в тюремную койку формулы реализма – «типические характеры в типических обстоятельствах при верности деталей». Но – шли годы, смеркалось, и спустя несколько десятилетий после падения СССР белорусская власть оказалась заполнена идеальными, плоскими, одномерными образами ее типичных представителей. Ни единого отклонения, ни единой индивидуальной черты, ни единого проявления личности. Барановичский гаишник Волковыцкий со своей песенкой – это чиновничий дистиллят. Но подобную песенку напевает каждый из них – разве что с небольшими изменениями в тексте.

«Я клал на ПДД, ведь я служу в ГАИ».

Мне плевать на законы, потому что я судья.

Мне плевать на высокие цены, потому что работаю в Минторге.

Мне плевать на права человека, потому что я милиционер.

Мне плевать на ваших детей, потому что я министр образования.

Мне плевать на незаконность тунеядского сбора, потому что я работаю в налоговой инспекции.

Мне плевать на проблемы сирот, потому что я работаю в органах опеки.

Мне плевать на растущую «коммуналку», потому что я работаю в системе ЖКХ.

Мне плевать на мизерные зарплаты, потому что я работаю в министерстве труда.

Мне плевать на обнищание белорусов, потому что я вице-премьер.

Мне плевать на всех вас, потому что я Лукашенко.

Эта формула – образ действия, основа мировоззрения и сюжет существования отечественных чиновников. Просто не все настолько беспечны, как тот барановичский пьяный гаишник, чтобы произносить это вслух и хранить запись в телефоне. Все остальное – точно такое же, ведь белорусские чиновники – особый отряд. Ну, как перепончатокрылые – вроде и разные виды насекомых, и много, но всех объединяют крылья с прожилками. Один отряд - пусть дальние, но родственники. Они могут менять ареал, переходить из министерства в министерство, из правительства в администрацию, из верхней «палатки» в нижнюю, но все равно формула из телефона пьяного гаишника-убийцы остается их базисом, их основным интеллектуальным богатством, их источником счастья, их представлением об успехе. И когда чиновников все-таки выбрасывают из системы, оказывается, что они вообще ни к чему не пригодны.

Вот скажите, чем займется после освобождения барановичский гаишник? Разве что будет петь по электричкам песенку из телефона про ПДД. Ему вполне могут в скором времени составить компанию Щеткина с Кочановой: представить, что они могут работать и приносить пользу обществу, невозможно. А чем, интересно, может заняться Александр Лукашенко?

Бывшие главы государств обычно после ухода в отставку читают лекции, издают мемуары, занимаются благотворительностью. Но кто может пригласить Александра Лукашенко прочитать лекцию? Все понимают, что рассказать ему не о чем. Разве что на тему «как я развалил белорусскую экономику», но это мы и сами знаем, за такую лекцию гонорар никто не заплатит. А кто будет читать его мемуары? Правильно, никто. Потому что, спасибо, наслушались и начитались за почти уже четверть века. Значит, тоже в электричку. Петь про ПДД и прочее.

Они все это прекрасно знают и страшно боятся будущего. Они готовы за «остановись, мгновенье, ты прекрасно» продать душу – за это мгновенье, когда можно убивать, уничтожать, разрушать безнаказанно. Когда можно плевать на законы и на людей.

Вот только плюют они в колодец. Но и этого не понимают, потому что так и не научились мыслить. Ничего, в электричке добрые люди подскажут.

Ирина Халип, специально для Charter97.org