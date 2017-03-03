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Гомельский студент разработал перчатку-робота

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  • 3.03.2017, 14:28
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Максим Кирьянов
Фото: sb.by

Изобретение поможет совершить прорыв в реабилитационной медицине.

Студент Гомельского государственного машиностроительного колледжа Максим Кирьянов разработал перчатку-робота для восстановления мелкой моторики после инсульта.

Как сообщает БелТА, в основе действия перчатки - механотерапия. Робот начинает разрабатывать руку на очень ранней стадии, когда сам пациент еще не может ею пошевелить - сгибает и разгибает пальцы. Это поддерживает тонус мышц.

Перчатку дополняет компьютерная программа с несколькими режимами тренировки. Устройство позволяет производить реабилитацию после инсульта и других нарушений мозгового кровообращения автономно, без участия врачей.

"Аналоги устройства существуют, однако они очень дорогие и довольно громоздкие, поэтому реабилитацию с ними можно проводить только в больнице. Это же устройство может быть взято в аренду или куплено пациентом. Общая стоимость перчаток, блока питания и системы управления составляет Br50, это в сотни раз дешевле аналогов", - рассказал Максим Кирьянов.

Разработка заняла первое место в научно-инженерном конкурсе "Belarus Science and Engineering Fair", который состоялся в конце февраля в Минске. В настоящее время гомельский студент ведет переговоры с Парком высоких технологий и Национальной академией наук Беларуси по дальнейшему совершенствованию устройства и организации его массового выпуска.


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