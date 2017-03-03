Как чиновники в очередной раз обманули народ 1 3.03.2017, 14:35

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Фото: TASS

Власти говорят о снижении арендной платы для предпринимателей, которая выросла на 50%.

Чиновники очередной раз продемонстрировали умение обманывать народ: уменьшив стоимость аренды до коэффициенты 0,4, увеличили сборы от аренды сразу на 50%, пишет для «Беларускай праўды» директор аналитического центра Республиканской конфедерации предпринимательства Анатолий Змитрович.

1 марта в Минске прошла Ассамблея деловых кругов. Председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев заявил, что указ №421, регулирующий оплату арендных помещений, находящихся в коммунальной и государственной собственности, уменьшил для ИП коэффициент аренды до 0,4. Со стороны выглядит, что государство пошло на уступки предпринимателям, уменьшая общую сумму арендных платежей. По логике, с прежнего миллиона арендных сборов должна остаться около 400 тысяч. Но в реальности после указа объем арендных поступлений увеличился в полтора раза!

Как такое могло произойти? Если сравнить количество предпринимателей, работающих в деревнях и небольших населенных пунктах, с предпринимателями больших и средних городов, получается соотношение 1 к 10: 1 предприниматель работает в деревне, 10 – в городах. Получается, государство уменьшило аренду для одного предпринимателя, подпадающего под действие указа №6, но увеличило для девяти предпринимателей.

Любая проблема имеет две стороны медали, а по обычаям белорусской власти Гаев умолчал о второй стороне указа. Для компенсации потерь арендная плата в больших городах и районных центрах увеличилась на 50%. Уступки незначительной части предпринимателей власти с лихвой компенсировали за счет большей части. Произошло наглое, циничное увеличение арендной платы, которое государство выдает за благо для предпринимателей.

Похоже, дана команда чиновникам любыми способами наполнять государственную казну. Министерства и ведомства взяли под козырек и истово исполняют приказ.

В условиях кризиса столь циничное поведение властей стало последней каплей терпения предпринимателей, которые массового расторгают арендные договора с собственниками. По данным предпринимательских структур, сегодня в Беларуси свободны 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров пустующих помещений. И это время государство увеличивает на 50% стоимость аренды вместо того, чтобы снижать цены.

Одной рукой государство дает, другой – забирает гораздо больше. И говорит, что делает это во благо предпринимателей.