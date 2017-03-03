Оккупационная власть игнорирует 950-летие Минска 19 3.03.2017, 14:39

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Фото: wikipedia

Не каждая мировая столица может похвастаться такой цифрой.

Об этом Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- 950 лет назад, 3 марта 1067 года, Минск впервые был упомянут в летописных источниках. Какое значение для вас, как для минчанина, имеет эта дата?

- Я родился в Минске в 1963 году и только сейчас понял, что празднование 900-летия Минска является одним из моих первых ярких воспоминаний детства.

Тогда эта дата действительно отмечалась. Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех жителей белорусской столицы с этой знаменательной датой – 950-летием города.

Конечно, и в Беларуси есть города постарше: например, Полоцк впервые упоминается в летописях в 862 году. Но мы можем гордиться тем, что Минск на 80 лет старше Москвы. Поэтому кого считать «старшим братом» в этой ситуации – большой вопрос.

- На официальном уровне сегодня не упоминалось о 950-летии Минска. Почему власти игнорируют эту дату?

- Этот юбилей очень хорошо проявил оккупационную сущность нынешней власти. Сегодняшним правителям плевать на историю Беларуси и ее столицы.

Мы видели вчера, как приехавший из Луганска глава карательного министерства открыл в Минске памятник царским полицейским, и в этом участвовали городские чиновники. Также он воспевает НКВД-шные портянки. Это как раз те «образцы», на которые ориентируется нынешняя колхозно-оккупационная власть.

Сложно ожидать чего-то иного от людей, которые на протяжении всего правления Лукашенко сознательно уничтожали белорусскую самобытность, историю и архитектуру.

Понятно, что в Минске нет избираемого гражданами мэра, а есть «попка», фамилию которого никто из минчан не знает и который слепо исполняет волю шкловского недоучки.

Петра Машерова, руководителя советской Беларуси, сложно назвать образцом любви к белорусской истории, но я помню с детства, насколько широко освещалась дата 900-летия Минска: везде были плакаты с этой датой, вся продукция в 1967 году выпускалась со значком «900 лет Минску». И это празднование тогда продолжалось несколько лет. Это был действительно знаменательный юбилей, потому что далеко не каждая мировая столица имеет такие цифры, которые много говорят о самом городе и его жителях.

- В свободной Беларуси 3 марта будет отмечаться как день рождения Минска?

- Я не стал бы привязываться именно к дате 3 марта – важен сам юбилейный год. Когда в европейских городах случается юбилейный год, подготовка к этому событию начинается намного раньше самой даты и потом продолжается после нее.

Я считаю, что в этом году общественности и оппозиции не поздно самим организовать празднование юбилея Минска. 950 лет – это очень красивая и хорошая цифра.

А в новой свободной Беларуси отношение к истории страны, столицы и других городов и местечек будет совершенно иным. Оппозиция хорошо знает, чем отличалась Беларусь от восточной деспотии. У нас в городах, в том числе и в Минске, было Магдебургское право. И это наложило отпечаток на характер народа. Магдебургское право подразумевало, что наши горожане были свободными людьми, которые избирали свое руководство и жили по своим законам, пользуясь европейскими принципами самоуправления.

Среди лидеров оппозиции много историков, и я уверен, что отношение к историческим датам в новой Беларуси будет совершенно другим.