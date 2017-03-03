Япринцев написал песню о Путине

Япринцев написал песню о Путине20
- 3.03.2017, 15:30
Бывший совладелец «Трайпла» в стихотворной форме выразил свои чувства к правителю РФ.
«Это подарок Путину лично от Владимира Япринцева и от самбистского братства. Просто так случилось, что этот человек – президент России, но не надо искать никакой связи», - объясняют друзья Владимира Япринцева, пишет belaruspartisan.org.
Клип к песне сопровождается различными кадрами с Путиным, в том числе и спортивными. Владимира Япринцева на этих кадрах нет.
Песню исполняет бард Анатолий Длусский.
Кстати, Длусский сегодня работает в Департаменте охраны МВД, возглавляет Центр культурно-воспитательной работы Миноблуправления.
Припев песни-посвящения звучит так:
Путин,
Твое надежное плечо,
Путин, большое сердце горячо,
И в разведку я пойду с тобой, и в бой,
Путин, горжусь я дружбою с тобой…