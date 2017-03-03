Япринцев написал песню о Путине 20 3.03.2017, 15:30

Владимир Япринцев

Бывший совладелец «Трайпла» в стихотворной форме выразил свои чувства к правителю РФ.

«Это подарок Путину лично от Владимира Япринцева и от самбистского братства. Просто так случилось, что этот человек – президент России, но не надо искать никакой связи», - объясняют друзья Владимира Япринцева, пишет belaruspartisan.org.

Клип к песне сопровождается различными кадрами с Путиным, в том числе и спортивными. Владимира Япринцева на этих кадрах нет.

Песню исполняет бард Анатолий Длусский.

Кстати, Длусский сегодня работает в Департаменте охраны МВД, возглавляет Центр культурно-воспитательной работы Миноблуправления.

Припев песни-посвящения звучит так:

Путин,

Твое надежное плечо,

Путин, большое сердце горячо,

И в разведку я пойду с тобой, и в бой,

Путин, горжусь я дружбою с тобой…