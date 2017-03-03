Кроссовки веселого цвета 1 Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

3.03.2017, 14:44

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Диктаторские режимы надо менять всеми доступными для журналиста способами.

Навальный подтвердил свой статус лучшего журналиста-расследователя современной России. Его расследование о коррупционной империи Дмитрия Медведева — лучшее из всего, что он делал. До этого вершинами были «Чайка» и «летающие собаки Шувалова». Фильм «Он вам не Димон» и сопутствующий текст вполне могут служить студентам журфаков в качестве пособия для обучения расследовательской журналистике.

Оттолкнувшись от покупок в интернет-магазине кроссовок веселого цвета и клетчатых рубашек, выйти на сеть «благотворительных и некоммерческих» контор, во главе которых стоят доверенные лица и родственники Медведева и в итоге раскрутить коррупционную империю второго человека в стране — это не только масштабная, но и прекрасно оформленная журналистская работа. Громадный массив документов и фотографий, все эти взятки от Усманова ценой в 5 миллиардов, вся эта гора недвижимости стоимостью в 70 миллиардов приправлены фирменным юмором от Навального, что позволяет рассчитывать на широкую аудиторию. Если «Чайку» от Навального посмотрели 5 миллионов, то фильм «Он вам не Димон» вполне может ждать еще больший успех.

Теперь о главном. О том, каков толк от этого и подобных расследований, а также о том, что такое Алексей Навальный и его ФБК в сегодняшней России.

Точнее всех выразил наиболее распространенное мнение Аркадий Бабченко, написавший в фейсбуке: «Навальный, пожалуй, сделал лучшее антикоррупционное расследование последних лет. Одно только «но». А фигли толку…». Эту позицию немедленно подтвердила официальный представитель Медведева Наталья Тимакова: «Материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, — бессмысленно».

Реакцию Тимаковой обсуждать, действительно, бессмысленно. Вряд ли кто-то ожидал, что Тимакова, а также все остальные из этого ряда, включая Бастрыкина, схватятся за голову и с криками «А Медведев-то вон кем оказался! А мы-то и не подозревали!» потащат его в узилище.

Реплика Бабченко весит намного больше, да и сам Бабченко неизмеримо масштабнее Тимаковой, поэтому с вопросом-утверждением «А фигли толку…» следует либо соглашаться, либо аргументированно возражать. Но сначала еще пару слов о самом расследовании и о месте ФБК в современной России.

Полагаю, что никто из тех, кто занимался журналистскими расследованиями, глядя на Монблан добытой Навальным и его коллегами информации, а главное, на ее характер, не предположит, что все это может быть результатом исключительно частного поиска трех десятков сотрудников ФБК. Что им самим удалось вести съемку особо охраняемых объектов, получить доступ к вполне закрытым документам и т.д. Причем, в отличие от «взломщика» Ассанжа, делать это исключительно законными методами, без хакерства и прочей уголовщины.

Bloomberg, который сложно заподозрить в симпатиях к Кремлю, в конце минувшего года охарактеризовал Навального так: «информационный проводник для противоборствующих группировок, откапывающих компромат друг на друга в рамках конкуренции за сферы влияния». Это никоим образом не умаляет заслуг команды Навального, который смог стать не «фишкой в большой игре», как его считают некоторые недоброжелатели, а вполне самостоятельной политической фигурой, постоянно выходящей за те рамки, которые ему, возможно, изначально и были кем-то отведены.

Все величайшие журналистские расследования не обходились без помощи источников во власти. «Бумаги Пентагона», остановившие Вьетнамскую войну, «слил» журналисту Нейлу Шихану аналитик Госдепа Дэниел Эллсберг, что не отменяет роли самого Шихана и «Нью-Йорк Таймс», опубликовавшей эти убийственные документы вопреки сопротивлению властей. Боб Вудворд и Карл Бернстайн не стали менее великими журналистами оттого, что не сами добыли все факты, которые легли в основу «Уотергейта».

Во взаимодействии журналиста-расследователя и его источника во власти всегда главное, кто кого в большей степени использует и каков конечный общественный результат. То, что благодаря ФБК миллионы людей получают документальное подтверждение тотальной коррупции власти, причем персонально по каждому ее представителю, само по себе не обрушит эту власть, но существенно уменьшит доверие к ней.

Отвечая в «Фейсбуке» на реплику Бабченко «А фигли толку…», я в стиле самого Аркадия написал: «А фигли толку в жизни, если мы все умрем. И фигли толку в текстах самого Бабченко?». Вопрос о «толке» от чего бы то ни было — это, в том числе, вопрос об ожиданиях. Если ждать от расследований Навального немедленного обрушения режима или возбуждения уголовного дела против Медведева, «толку» действительно никакого. Так же как если ждать от участия в выборах любого из представителей оппозиции смены власти, то «толку» от них точно никакого. В этом смысле никакого «толку» нет и во всех публикациях журналистов. Поскольку все статьи Бабченко, Пионтковского, Шендеровича, Шевцовой и Илларионова никогда сами по себе не приведут к смене режима. Этот же критерий отсутствия «толка» можно применить и к уличным пикетам Дадина и других активистов.

Этот режим нельзя устранить только одним волшебным методом или каким-то секретным приемом. Его надо убивать всеми доступными способами, используя СМИ, социальные сети, агитацию на выборах, уличную активность. Просто делать то, что у кого лучше получается. У Навального лучше других получаются антикоррупционные расследования. Про кроссовки веселого цвета вышло просто отлично. И спасибо ему за это.

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»