Гений белорусского Понемонья 3.03.2017, 14:56

Фото: novychas.by

В Минске презентовали проект посвященный Чеславу Немену.

Тележурналистка и сценаристка фильма «Этот удивительный мир. Чеслав Немен», Вера Савина стала инициатором нового издательского проекта «Genius Loci», пишет novychas.by.

Проект «Genius Loci», посвященный Чеславу Немену.

Его первый выпуск также посвящен нашему знаменитому земляку, уроженцу Гродненщины, выдающемуся певцу Чеславу Немену. Презентация проекта 2 марта состоялась в столичной галерее «Дом картин».

Вера Юрьевна Савина поделилась с журналистами мыслями о «Genius Loci»: «Теперь, вопреки всем препятствиям, мы видим интересное, благородное народное движение, направленное на возвращение памяти о именах наших знаменитых земляков. Это чувствуется, когда бываешь на их малой родине, откуда они шли в большой мир, в школьных и краеведческих музеях, посвященных славным именам земляков.

То же можно сказать и о Чеславе Немена, который прожил в Беларуси 19 лет. Для него это было время, когда формировался талант, когда закладывался фундамент его личности. Поэтому Чеслав Немен, что не характерно для наших земляков, всегда возвращался в родные места не только в творчестве и воспоминаниях, но и в жизни - часто приезжал в родную деревню Старые Василишки на Гродненщине, когда бывал на гастролях по СССР.

Фильм «Этот удивительный мир. Чеслав Немен» (режиссер Валерий Горовой. - прим), который вышел на экраны, получил грандиозный резонанс: заговорили о создании музея Чеслава Немена в Старых Василишках. Вместе с кругом любителей творчества Чеслава Немена мы обратились к местным властям с предложением относительно его создания. В райисполкоме нас охотно поддержали - и музей начал свою жизнь с наполнения экспонатами, связанными с жизнью самого Чеслава и семьи Выджицких. В настоящее время музей в Старых Василишках превратился в центр притяжения поклонников творчества Немена со всего мира: Беларуси, Польши, Литвы, Украины, России, и принимает до трех тысяч туристов в год.

Популярность музея подтолкнула нас к идее выдать цикл печатных буклетов под слоганом «Вернем историю с эмиграции!» Мне кажется, что название издания цикла «Genius Loci» соответствует замыслу - гений или душа города, который покровительствует его жителями».

Дизайнер и фотограф издания Виталий Ракович отметил то, что многие персонажи будущего издательского цикла - эмигранты не только в пространстве, но и по времени. И хотелось бы вернуть их забытые имена в белорусский культурно-исторический контекст. «Сейчас у нас собрано визуальная информации и тексты примерно на 20 буклетов, посвященных уроженцам Беларуси.

Кстати, альбомы будут выданы на белорусском, польском, русском и английском языках. Готовятся к изданию буклеты, посвященные художникам Иосифу Дроздовичу, Роману Семашкевич, Хаим Сутин, Файбиш-Шрага Зарфину, фотографу Бенедикту Тышкевичу, последней владелице усадьбы в Суле, Елизавете Ленской и другим фигурам нашего прошлого», - подчеркнул Виталий Ракович.

Буклет «Genius Loci», посвященный Чеславу Немену - первое издание, которое открывает проект. Большая часть его тиража пойдет в музей, который существует на пожертвования посетителей. Так инициаторы проекта надеются помочь в уходе за музеем и его содержанием.

Для того, чтобы издательские планы инициаторов проекта реализовались, в самом скором времени планируется начать активную краудфаундинговую компанию на белорусской платформе ulej.by. Ее инициаторами запланированы и издание более качественной, сувенирной limit edition-версии буклета «Genius Loci», а также, проведение музыкальной презентации проекта с целью помощи музею Чеслава Немена в Старых Василишках ...

Гость презентации, солистка этно-эмбиент-группы «Девясил» Инна Пересецкая-Малакович, которая участвовала в создании музея, рассказала об открытии на чердаке дома Выджицких уникальных по ценности находок, причастных к детству Чеська.

Солистка трио Dzivasil Инна Пересецкая-Малакович рассказывает о своей находке

«Залезть на чердак старого дома для нас было каким-то озарением, результатом шестого или седьмого чувства. Там под соломой находилось много личных вещей будущего певца - ученические тетради, ноты, которые он переписывал для оркестра, фрагменты пленки, из которых потом сделали интересные снимки. Замечательно, что эта находка стала своеобразным мостиком между его жизнью рок-звезды в Польше и тем, что он оставил в Беларуси», - отметила певица, которая издавна увлекается творчеством гениального земляка.

На просьбу исполнить композицию Чеслава Немена, Инна Пересецкая-Малакович отметила, что певческое творчество Немена - абсолютно мужское. Женщине нужно полностью изменить тональность и манеру своего исполнения, что будет противоречить авторскому замыслу произведения. Поэтому Инна Пересецкая-Малакович не стала рисковать, а исполнила несколько обработок белорусского, польских и цыганских народных песен, традиционную песню «Вокруг поют Соловьи» (в переводе Алеся Камоцкого), а также личную композицию «В голубом лесу».

Проект «Genius Loci», задуманный Верой Савиной и Виталием Ракович, изначально планировался открытым для разных авторов, для малоизвестных, но заслуженных лиц белорусской истории и искусства. Вера Савина, завершая презентацию, напомнила слоган проекта: «Вернем историю из эмиграции», который, она надеется, вызовет не только любопытство, но и желание поддержать его всеми возможными средствами.