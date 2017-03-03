Гриб: Безразлично, генерал ты или полковник, никаких исключений быть не должно 5 3.03.2017, 15:02

Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Генерал-лейтенант милиции в отставке прокомментировал дело экс- начальника ГАИ из Барановичей, который в пьяном виде сбил женщину.

В пятницу в 17:00 Ляховичский районный суд вынесет приговор по делу Андрея Волковыцкого, который обвиняется в «нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Прокурор попросил для гаишника 5 лет колонии-поселения.

– Так складывалось исторически с советских времен, что сотрудники правоохранительной системы, если они совершали преступление, привлекались к более строгой ответственности, – сказал «Салiдарнасцi» Мечислав Гриб.

По его словам, такое мнение сложилось, так как милиционеры «должны быть примером в исполнении закона».

– В то же время законом это нигде не предусмотрено, – подчеркнул генерал-лейтенант милиции в отставке. – И любой работник правоохранительной системы за содеянное отвечает так же, как и любой гражданин.

Мечисла Гриб признался, что ему в этой ситуации жаль, как погибшую, так и человека, который совершил наезд.

– Я не думаю, что он имел какой-то умысел... А от ДТП ни один водитель не застрахован, – заметил он.

В то же время Мечислав Гриб отметил, что проблема злоупотребления спиртными напитками существует как в милиции, так и в обществе в целом.

– Это есть на всех уровнях. Человек думает, раз у него власть, то его не остановят коллеги, а если остановят, то глубокой проверки делать не будут. Так появляется вседозволенность. Обычный гражданин так рассуждать не может, а правоохранитель может, – добавил он.

По словам собеседника, чтобы бороться с такими случаями, мало проводить воспитательную работу и усиливать контроль за милицией.

– Главное, все должны быть равны перед законом. Безразлично, генерал ты или полковник, никаких исключений быть не должно. Тогда все будут вести себя по-другому, – сказал Мечислав Гриб.