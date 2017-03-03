Владимир Короткевич прозвучит по-французски 3.03.2017, 15:59

Владимир Короткевич

Парижская группа Karpatt представит песню на cтих белорусского писателя.

Музыканты презентуют вживую песню «Le chêne d'hiver» во время своего концерта по случаю открытия Дней Франкофонии в Беларуси.

Короткевич по-французски зазвучал в рамках проекта порталу Tuzin.fm и компании «Будзьма беларусaмi!» - «Global Reload». Стихотворение «Зимний дуб» перевела Лариса Гиймэ специально для Karpatt, группе из Парижа с 20-летней историей. Музыканты были в восторге от этого произведения, novychas.by.

«Поэзия Короткевича - очень красивая и образная, она подается нежной с очень трогательной натуралистической метафорой», - заявили французы по поводу интернет-презентации песни «Le chêne d'hiver». Лидер команды Фред отметил, что мечтает ее исполнить в Минске. И вот такая возможность выпала в этом году.

8 марта Karpatt приедет в Минск по случаю открытия Дней Франкофонии в Беларуси. Как сообщили Tuzin.fm в посольстве Франции, концерт парижского группы пройдет в ресторане «Друзья». Музыканты собираются сыграть свои лучшие песни и презентовать в конце концов в Беларуси песню на слова Владимира Короткевича. Вход на мероприятие свободный. Начало в 18.30.