Александр Хацкевич обжалует через суд свое увольнение

Александр Хацкевич обжалует через суд свое увольнение1
- 3.03.2017, 15:54
Хацкевич был тренером национальной сборной с декабря 2014 года по декабрь 2016-го.
Бывший тренер национальной сборной Александр Хацкевич обратился в футбольный арбитраж по делу его увольнения с должности. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян, передает «Еврорадио».
Хацкевич был тренером национальной сборной с декабря 2014 года по декабрь 2016-го. В связи с плохим выступлением команды в сезоне 2016 года Хацкевичу предложили снизить зарплату. Когда он отказался от ухудшения своих рабочих условий, Белорусская федерация футбола расторгла контракт с главным тренером.
Его преемником стал назначенный на днях Игорь Криушенко.