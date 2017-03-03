Александр Хацкевич обжалует через суд свое увольнение 1 3.03.2017, 15:54

Александр Хацкевич

Фото: EPA

Хацкевич был тренером национальной сборной с декабря 2014 года по декабрь 2016-го.

Бывший тренер национальной сборной Александр Хацкевич обратился в футбольный арбитраж по делу его увольнения с должности. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян, передает «Еврорадио».

Хацкевич был тренером национальной сборной с декабря 2014 года по декабрь 2016-го. В связи с плохим выступлением команды в сезоне 2016 года Хацкевичу предложили снизить зарплату. Когда он отказался от ухудшения своих рабочих условий, Белорусская федерация футбола расторгла контракт с главным тренером.

Его преемником стал назначенный на днях Игорь Криушенко.