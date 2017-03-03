Активист из Могилева: Борьба с декретом о «тунеядцах» сплотила белорусов 8 3.03.2017, 16:09

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Владимир Шанцев

Фото: gazetanm.eu

Без свидетелей даже налоговики выражают солидарность с рассерженными гражданами.

Декрет № 3 сплотил белорусов в борьбе с незаконной властью, заявил «Свободным новостям» активист из Могилева Владимир Шанцев:

— Мы не только собирали подписи против, но и начали кампанию за отзыв «депутата» Александра Старовойтова. Почему? Вместе с «коллегами» он подписал ответ на наше обращение: мол, безработица сокращается, рабочих мест предостаточно, а потому и оснований для отмены декрета нет. Эта отписка — плевок в сторону тех, кто не желают мириться с этим безобразием.

— Отзыв «депутата» вообще реален? Или это страшилка для «галочки»?

— Процедура очень сложная, долгая по времени, но в принципе возможная. И даже если все зря, люди увидят, какие у нас «народные избранники», которые горой стоят не за сам народ, а за чиновников, которые их назначают.

— А люди вообще знают своих «депутатов»?

— Практически никто из опрошенных жителей не может даже вспомнить их фамилии.

— В этом году вы получили премию от «Грамадскага магістрата» за «антитунеядскую» инициативу. Что для вас значит эта премия?

— По сути, мы выполняли ту работу, которую должны были делать «депутаты» — отстаивать позицию своих избирателей.

— Вы ранее работали в налоговой и даже возглавляли отдел в горисполкоме. Как бывшие коллеги реагируют на подобные инициативы?

— Абсолютно солидарны с нами! На словах и без свидетелей... Но они люди служивые...

— У вас свое дело — гражданские инициативы ему не вредят?

— Да, большой бизнес и политика не совместимы. Но я — обычный индивидуальный предприниматель: работаю на совесть, плачу налоги, соблюдаю законодательство...

— Что помогает эффективно решать проблемы на локальном уровне?

— Иногда те же важные петиции, требования, заявления не срабатывают, хотя и подкреплены общественной поддержкой. Например, в Могилеве мы собрали 6,5 тысячи подписей под обращением к местным властям, чтобы они обратили внимание на заброшенное, умирающее озеро. Обратились в горсовет, исполком. И что вы думаете, проблема решилась? Абсолютно нет! Чиновники просто наплевали на эти голоса граждан! Мол, нет денег, поэтому и нет возможности решить проблему.

А есть и другой пример. Жители одной из улиц долго добивались подключения горячей воды. Мы собрали инициативную группу, опубликовали обращение жителей в местной газете — а с деловой реакцией, как говорится, глухо... Начали ходить по инстанциям. Пришли к одному начальнику, второму, третьему — все называли абсолютно разные версии того, почему люди полгода живут без горячей воды. Это значит, никто проблемой не занимался вообще.

Пришлось пойти на хитрость. Заглянул к своему давнему знакомому по партийной работе, который занимал высокий пост в системе ЖКХ, и сказал: люди напишут жалобу, потому что именно ты не хочешь решить эту проблему. Он при мне позвонил одному чиновнику, второму, третьему — на все понадобилось буквально 5—10 минут! И в итоге уже вечером горячая вода появилась.

Вот такие дела! Такие мои и наши будни...