Ждун - символ современной России 6 3.03.2017, 16:18

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Это знак всеобщего обнищания, как интеллектуального, так и духовного.

Рожденная в Голландии небольшая скульптура в форме морского слона стала настоящим явлением в России, которым интересуются политологи. Общество отождествляет себя с этим благодушным виртуальным персонажем, который символизирует ожидание, - пишет корреспондентка французской газеты Le Monde (перевод - inopressa.ru).

Весна заставляет себя ждать, как и подъем котировок нефти, повышение пенсий или отмена международных санкций. Сюда же и тревожное ожидание выборов. "Ждун!"- отвечают россияне, говорится в статье.

С поразительной скоростью страну охватило увлечение произведением голландской художницы Маргрит ван Бреворт, представляющим собой невозмутимое и симпатичное существо серого цвета с головой морского слона и большим животом со складками жира, на котором оно сложило свои ручки. Из этой скульптуры сделали своего рода национального героя, - передает автор.

Появившись в январе на юмористическом сайте, популярный мем в Рунете под именем Ждун молниеносно получил ошеломляющее признание, словно российское общество, слывущее пассивным и неподвижным, идентифицирует себя с ним до такой степени, что этим явлением начали интересоваться политологи, - отмечает Мандро.

Ждун - оптимист. Он не отчаивается. Он затаился и ждет. В данный момент ждет президентских выборов 2018 года, после которых нам обещаны долгожданные реформы, - описывает Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, в длинной аналитической статье, опубликованной в серьезной экономической газете "Ведомости".

Этот странный персонаж заполняет пустоту, общество чего-то ждет, в точности не зная, чего именно, - со своей стороны анализирует социолог Алексей Рощин, к которому обратилась с расспросами корреспондент Le Monde. - Люди боятся порвать со стабильностью, так как в их сознании любое изменение приведет к худшему. В этом состоит весь путинский консенсус. Так, высмеивая самих себя, люди принимают Ждуна.

Увлечение достигло такой силы, что известный карикатурист Сергей Ёлкин нарисовал разъяренного Путина с телефоном в руке: "Кто такой этот Ждун? Его рейтинг уже выше моего! Найдите на него компромат!" Метод, которым российские спецслужбы дискредитируют врага или оппозиционера, - полагает автор статьи.

Впервые Мандро встретилась со Ждуном 1 февраля в зале суда в Кирове, расположенном в 800 км к северо-востоку от Москвы. В то самое время, когда оппозиционер Алексей Навальный проходил по своему восьмому по счету делу - после которого он был приговорен в пяти с половиной годам исправительной колонии условно за "хищение денежных средств" - маленький забавный персонаж внезапно появился на месте судьи, сидящим перед подследственным, который поднял руку со сложенными пальцами в знак победы. Этот фотомонтаж был нацелен на широкую аудиторию и быстро распространился в социальных сетях в виде перепостов.

Ждун пробуждает все еще живые воспоминания советской эпохи, когда надо было часами томиться ожиданием перед "гастрономом", продуктовыми магазинами, или месяцами терпеливо ждать очереди на приобретение мебели, в наши дни он также вызывает в памяти бесконечно возобновляемые и никогда не реализованные реформы, - комментирует Мандро.

"Почта России", известная своими задержками при доставке посылок и писем и очередями перед окошками, стала одной из его побочных жертв. В то время, когда предприятие по распространению почтовых отправлений объявило о запуске программы "Почта без очередей", интернет-пользователи в одном из коллажей сделали "Ждуна" логотипом "Почты России".

При всей своей привлекательности образ Ждуна, по мнению социолога Алексея Рощина, все же отражает глубоко скрытое недовольство: "Это знак всеобщего обнищания, как интеллектуального, так и духовного, поскольку в России не происходит ничего интересного", - подчеркивает он.

"Политолог Травин сделал обзор всех обликов Ждуна - советского, молодого, либерального, консервативного, после чего сделал категоричный вывод: "Ждун - это наше всё".