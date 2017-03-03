Белорусы стали еще больше экономить на мясе, сладком и напитках 7 3.03.2017, 16:27

6,867

Из-за кризиса от многих продуктов пришлось отказаться полностью.

В кризис белорусы стали еще больше экономить на мясе, сладком и напитках, пишет kp.by.

В декабре прошлого года Международное агентство социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ) провело так называемый антикризисный анализ - выяснило, на каких продуктах экономили белорусы, а от каких и вовсе отказались, чтобы не тратить лишнего. В исследовании участвовали 1000 горожан обоих полов от 18 до 64 лет.

Выяснилось, что в прошлом году больше половины опрошенных стали реже покупать мясо и рыбу (53% и 50,8% соответственно). Эти цифры стали заметно больше, чем в 2015-м. Тогда на свинине-говядине экономили только 33% опрошенных, а на рыбе - 30,7%.

Сладкое многие тоже стали позволять себе реже. В первую очередь речь о шоколадках. В прошлом году на плиточном шоколаде экономили 46,4% участников опроса (в 2015 году - 32,8%), а на батончиках - 43,5% (в 2015-м - 29,7%). Остальные места в топ-10 популярных продуктов для экономии в основном заняли напитки - чай, кофе, пиво и соки.

Результаты опроса показали, что некоторые покупатели и вовсе стали отказываться от каких-то продуктов в целях экономии. Например, каждый восьмой опрошенный перестал покупать шоколадные батончики (всего 12,7%), каждый девятый - рыбу (11,1%), а каждый десятый - соки и нектары (10,4%). Также в этот список попали овощи и фрукты: от покупки овощей в прошлом году отказались 5,7% опрошенных, а от фруктов - 4,7%.