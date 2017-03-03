Солдата-срочника из Гомеля записали в «тунеядцы» 13 3.03.2017, 16:43

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Константин Савченко с правозащитником Леонидом Судаленко

В Гомеле автомеханика налоговики записали в «тунеядцы», хотя он служил в армии.

Константин Савченко получил «исчерпывающий» ответ областных налоговиков, которые записали автомеханика в «тунеядцы», пока он проходил срочную службу в армии.

В письме говорится, что Савченко не имеет право не платить налог, потому что участвовал в финансировании государственных расходов менее 183 дней, пишет nn.by.

То, что почти пять месяцев Константин служил, налоговики не учитывают, так как это не предусмотрено скандальным декретом.

Скан документа опубликовал на своей странице в фейсбуке Леонид Судаленко

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов. На нем были сформулированы требования к власти, ответ на которые белорусы потребуют на Дне Воли 25 марта в Минске.

19 февраля акции протеста прошли в областных центрах Беларуси. Наиболее массовым был Марш в Гомеле, на который вышли несколько тысяч человек.

В воскресенье 26 февраля несколько тысяч рассерженных белорусов вышли на Марши в Витебске и Бобруйске, по несколько сотен – в Барановичах и Бресте.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, один из лидеров оппозиции Николай Статкевич уточнил план действий на День Воли: 25 марта - Минск, 26 - регионы.