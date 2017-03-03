Солдата-срочника из Гомеля записали в «тунеядцы»13
- 3.03.2017, 16:43
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В Гомеле автомеханика налоговики записали в «тунеядцы», хотя он служил в армии.
Константин Савченко получил «исчерпывающий» ответ областных налоговиков, которые записали автомеханика в «тунеядцы», пока он проходил срочную службу в армии.
В письме говорится, что Савченко не имеет право не платить налог, потому что участвовал в финансировании государственных расходов менее 183 дней, пишет nn.by.
То, что почти пять месяцев Константин служил, налоговики не учитывают, так как это не предусмотрено скандальным декретом.
Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов. На нем были сформулированы требования к власти, ответ на которые белорусы потребуют на Дне Воли 25 марта в Минске.
19 февраля акции протеста прошли в областных центрах Беларуси. Наиболее массовым был Марш в Гомеле, на который вышли несколько тысяч человек.
В воскресенье 26 февраля несколько тысяч рассерженных белорусов вышли на Марши в Витебске и Бобруйске, по несколько сотен – в Барановичах и Бресте.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, один из лидеров оппозиции Николай Статкевич уточнил план действий на День Воли: 25 марта - Минск, 26 - регионы.