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СМИ: В Пальмире тяжело ранен российский генерал-майор

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  • 3.03.2017, 16:52
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Петр Милюхин
Фото: orientir.milportal.ru

Генерал штаба Западного военного округа РФ Петр Милюхин подорвался на мине.

В ходе боев за Пальмиру получил тяжелые ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа, генерал-майор Петр Милюхин, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Милюхин в конце февраля подорвался на мине. Он потерял обе ноги и глаз. Из Сирии генерал-майор был доставлен в госпиталь имени Бурденко в Москве.

«Он у нас. Сказать больше мы не имеем права», – сообщили «Фонтанке» 3 марта в 56-м отделении госпиталя.

Звание генерал-майора Петру Ильичу Милюхину присвоено указом Владимира Путина от 11 декабря 2015 года. По данным открытых источников, он находится в подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, который командует группировкой российских войск в Сирии. Милюхин отвечал за разработку боевых операций и контролировал их выполнение. Сам Картаполов в начале февраля был замечен на линии фронта у Пальмиры.

Милюхин — первый российский генерал, получивший ранения в Сирии, отмечает «Фонтанка».

Официально Минобороны сообщения о ранении генерала в Сирии пока не комментирует.


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