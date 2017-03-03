Видеофакт: потрясающее полярное сияние в небе над Шотландией 3.03.2017, 16:58

9,637

Фото: Twitter

В среду вечером астрономы-любители и фотографы имели возможность запечатлеть в небе над Шотландией северное сияние.

Шотландия - одно из лучших мест в Великобритании для наблюдения за этим красивейшим природным феноменом, которое представляет собой свечение верхних слоев атмосферы за счет ее взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра, передает русская служба BBC.

В среду вечером полярное сияние можно было наблюдать с острова Скай, а также в местечке Петерхед, графство Абердиншир и в Норт-Бервике, графство Ист-Лотиан, к востоку от Эдинбурга.

Специалисты организации AuroraWatch Университета Ланкастера говорят, что 2017 год начался для любителей северных сияний довольно тихо, но в среду и четверг в Великобритании в течение целых 13 часов наблюдалась повышенная геомагнитная активность.

Активность была настолько высокой, что на дисплеях AuroraWatch UK появилось предупреждение, означавшее высокую вероятность появления полярных сияний.

Повышение магнитной активности было связано с феноменом, известным ученым как солнечная корональная дыра высокоскоростного потока отрицательной полярности. Появление корональных дыр на нашем светиле непосредственно влияет на геомагнитную активность Земли.

Некоторые ученые полагают, что в будущем северное сияние может стать в Шотландии значительно более редким явлением.