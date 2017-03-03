Видеофакт: потрясающее полярное сияние в небе над Шотландией
- 3.03.2017, 16:58
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В среду вечером астрономы-любители и фотографы имели возможность запечатлеть в небе над Шотландией северное сияние.
Шотландия - одно из лучших мест в Великобритании для наблюдения за этим красивейшим природным феноменом, которое представляет собой свечение верхних слоев атмосферы за счет ее взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра, передает русская служба BBC.
В среду вечером полярное сияние можно было наблюдать с острова Скай, а также в местечке Петерхед, графство Абердиншир и в Норт-Бервике, графство Ист-Лотиан, к востоку от Эдинбурга.
Специалисты организации AuroraWatch Университета Ланкастера говорят, что 2017 год начался для любителей северных сияний довольно тихо, но в среду и четверг в Великобритании в течение целых 13 часов наблюдалась повышенная геомагнитная активность.
Активность была настолько высокой, что на дисплеях AuroraWatch UK появилось предупреждение, означавшее высокую вероятность появления полярных сияний.
Повышение магнитной активности было связано с феноменом, известным ученым как солнечная корональная дыра высокоскоростного потока отрицательной полярности. Появление корональных дыр на нашем светиле непосредственно влияет на геомагнитную активность Земли.
Некоторые ученые полагают, что в будущем северное сияние может стать в Шотландии значительно более редким явлением.
Met a crazy man last night #aurora #holyisland #northernlights #northumberland pic.twitter.com/yopQbMpoK0— John (@johndefatkin) 2 марта 2017 г.
#aurora from #Oban #Argyll #Scotland not long again! Great show and it's still going! Get outside for a look if you're in the north! pic.twitter.com/wxwlfoPohe— BaskingSharkScotland (@BaskingSharkSco) 1 марта 2017 г.