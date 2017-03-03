«Больше за власть не пойду» 14 3.03.2017, 17:12

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Минчанин, который был агитатором на «выборах», сейчас живет в нечеловеческих условиях.

«При советской власти — как выборы, приходили агитаторы (я тоже когда-то был агитатором) обещали провести воду, газ. Все обещали. Но как проходили выборы, все так и оставалось [без изменений — прим.]», — вспоминает один из жителей частных деревянных хижин в самом центре Минска.

Они уже в очередной раз вышли протестовать. Основанием для этого послужило полученная ими бумага из Московского райисполкома о повторной отмене сноса их жилища. Хилые домики не имеют обычных коммунальных услуг — отопления, водоснабжения и канализации, передает «Белсат».

Особое возмущение жителей вызывает то, что эти хижины находятся в окружении спортивного комплекса и общежития академии управления при администрации Лукашенко, шикарных гостиничных апартаментов «Комфорт» и в километре от столичного Главпочтамта.