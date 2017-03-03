Мартен Фуркад стал шестикратным обладателем Большого Хрустального глобуса 3 3.03.2017, 17:30

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Мартен Фуркад

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Бронза в Пхенчхане помогла французскому биатлонисту досрочно оформить победу.

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал шестикратным обладателем Большого Хрустального глобуса. Младший из французских братьев занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Пхенчхане и досрочно оформил победу в общем зачете Кубка мира, пишет pressball.by.

На счету француза 1068 очков. Вторым в генеральной классификации идет россиянин Антон Шипулин — в его активе 708 баллов. Таким образом, Шипулину уже не сможет обойти Фуркада в таблице, ведь в этом сезоне спортсменам осталось провести лишь 6 личных гонок.

Отметим, что Мартен Фуркад, став обладателем шестого БХГ в карьере, повторил достижение Оле-Эйнара Бьерндалена.