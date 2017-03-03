МИД Германии: Ракеты «Искандеров» под Калининградом могут долететь и до Берлина 7 3.03.2017, 17:39

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Фото: РИА «Новости»

Власти Германии крайне озабочены размещением ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

"Я считаю, что мы сейчас находимся в фазе озабоченности и тревожности в отношении европейской безопасности. Конечно, размещение ракет "Искандер-М" в Калининграде не вносит вклад в установление доверия, потому что ракеты, которые там размещены, могут долететь и до Берлина", - заявила в интервью "Интерфаксу" уполномоченный Федерального правительства по вопросам разоружения и контроля над вооружениями в МИД ФРГ Патрисия Флор.

В октябре прошлого года Министерство обороны РФ подтвердило, что российские военные в связи с усилением военного контингента НАТО в Прибалтике и Восточной Европе перебросили в Калининградскую область ракетные комплексы "Искандер". После сообщений об этом шаге российских властей представители стран Балтики и США обвинили Москву в обострении ситуации в регионе и расценили это как неадекватный ответ на действия Североатлантического альянса.

Патрисия Флор, отвечая на вопрос "Интерфакса", планирует Германия принять односторонние ответные меры на размещение "Искандеров" или будет придерживаться принципов ведения коллективного диалога, сказала: "Германия является членом военного альянса, а именно НАТО, поэтому мы не будем предпринимать никаких шагов в одностороннем порядке, мы все будем согласовывать в НАТО".

По словам представительницы германского правительства, в Берлине считают важным согласовывать и выполнять решения, принимаемые государствами в рамках НАТО. Однако Германия стремится и к поддержанию диалога с Россией, отметила она. "Именно сейчас хотелось бы, чтобы мы начали диалог о размещении войск в Европе, и именно поэтому сейчас очень актуальным является обсуждение темы контроля над обычными вооружениями, конечно, в рамках совместного диалога", - подчеркнула Флор.

Берлин выступает за возобновление обсуждения темы контроля над обычными вооружениями в Европе, так как в настоящее время в этой сфере нет функционирующих инструментов, а по опыту прошлых лет в моменты напряженности возрастает риск различных инцидентов и эскалации, к которой никто не стремится. Германия хочет вступить в диалог с РФ ради укрепления доверия, транспарентности и контроля над обычными вооружениями, сказала представитель властей.