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Картина австрийского художника ушла с молотка за рекордные $59 миллионов

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  • 3.03.2017, 17:48
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Полотно Густава Климта стало третьим из самых дорогих произведений искусства, которые когда-либо были проданы в Европе.

Как передает The Telegraph (перевод – nv.ua), картина австрийского символиста Цветущий Сад, которая была выставлена на торгах лондонского аукциона Sotheby's в среду, 1 марта, стала самой дорогой работой Густава Климта и третьим из самых дорогих произведений искусства, которые когда-либо были проданы в Европе.

Картина ушла с молотка за рекордные £ 48 млн ($59 млн). Обогнать полотно Густава Климта по стоимости удалось лишь скульптуре Альберто Джакометти «Шагающий человек» ($79,5 млн) и картине Питера Рубенса «Избиение младенцев» ($60,5 млн).

Руководитель отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby's Хелена Ньюман охарактеризовала картину Цветущий сад как «один из величайших шедевров художника, которые когда-либо выставлялись на аукционах».

Цветущий сад стал первым полотном Климта, проданным на аукционе за последние 20 лет. Большинство работ художника сейчас находятся в музеях и галереях по всему миру и выставляются на продажу крайне редко.

Цветущий сад © EPA

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