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Леонид Судаленко: Людей лишили права через суд снимать с себя клеймо тунеядца

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  • 3.03.2017, 17:52
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Леонид Судаленко

Первое дело «тунеядeц против налоговой», видимо, стало и последним.

Правозащитник Леонид Судаленко, подал в суд жалобу Виктора Рубцова, которого местные налоговики посчитали тунеядцем, суд не стал даже рассматривать, передает «Еврорадио».

«Это был второй «тунеядец», который прошёл досудебный порядок оспаривания и обратился в суд. В тот же суд Центрального района Гомеля с жалобой аналогичной той, с которой обращался его предшественник Александр Семёнов. Да и вопросы он в своей жалобе поставил те же самые. Во-первых ― признать декрет Лукашенко неконституционным, а во-вторых ― признать его участие в финансировании государственных расходов в 2015 году. Суд не стал рассматривать по существу, а просто вынес определение о том, что такие жалобы общим судам неподведомственны», - рассказал Леонид Судаленко.

По словам правозащитника, определение о «неподведомственности» жалоб на Декрет №3 суд Центрального района Гомеля вынес ещё во время рассмотрения дела Александра Семёнова. И хоть его оправдали и даже трудоустроили, но такое вынесенное судом определение закрыло возможность обжаловать своё «тунеядство» для других людей. Потому что это определение обязательно для исполнения всеми судами на территории Беларуси. А это означает, что больше «тунеядских» судов просто не будет.


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