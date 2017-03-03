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Лукашенко: Мир сошел с ума

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  • 3.03.2017, 17:54
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Белорусский диктатор выступил со странной речью ко Дню милиции.

3 марта диктатор присутствовал на торжественном собрании, посвященном 100-летию образования белорусской милиции.

"Иллюзий сегодня быть не должно: расколоть наше общество и дестабилизировать обстановку, а тем более оказать на нас какое бы то ни было давление ни у кого не получится. Но каждый день, каждый год желающих это сделать будет не меньше. Вы видите, что происходит вокруг. Мир сошел с ума. И если не зависть, то непонимание того, что происходит в нашей стране, толкает многих к тому, чтобы и мы были такие, как они. И вот тут мы не должны пасть на колени. Мы должны удержать свою страну и защитить свой народ. И я уверен, мы это сделаем. На любые авантюры у нас всегда будет адекватный ответ", - заявил правитель.


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