Литовский таможенник: Белорусы везут наши продукты с чеками длиной в полметра 2 3.03.2017, 17:53

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Фото: DELFI

Литовские консульские отделы лидируют по количеству выдаваемых виз белорусам.

Белорусы едут в литовские торговые центры за теми товарами, которых у них на родине нет или стоят они там намного дороже, а таможенникам показываю полуметровые чеки.

Об этом рассказал представитель таможни на границе Лаворишкес Альгирдас Корсакас, пишет delfi.lt.

На КПП Лаворишкес людей стало меньше после того, как открыли Ошмянский КПП, предназначенный только для легковых автомобилей. Таможенники проверяют содержимое багажников выезжающих машин.

Корсакас сказал, что в числе покупок – и мобильные телефоны, и продукты питания:

"В последнее время из Литвы вывозят все больше продуктов. Когда мы спрашиваем, почему?, нам отвечают, что таких продуктов в Беларуси нет или они там намного дороже. Когда показывают чек из Maximа, он бывает длиной в полметра. Смешно, но это так".

Посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас сказал, что литовские консульские отделы лидируют по количеству выдаваемых виз: "Литва недалеко, это европейское государство, мы интересны для белорусов. В год выдаем по 200 000 виз. Есть и польское посольство, а Польша в 10 раз больше, в Минске все равно лидируем мы, посольство Литвы. Большая часть виз – многократные. Это значит, что человек ездит в Литву не однажды".