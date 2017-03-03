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Солиста «Песняров» избили на съемках клипа

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  • 3.03.2017, 18:14
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Андрей Еронин

Андрей Еронин получил травму головы во время съемок клипа на песню «Приди ко мне».

Об этом «Ленте.ру» сообщил менеджер коллектива Константин Филиппов.

По словам представителя ансамбля «Песняры» под руководством Леонида Борткевича, по сюжету музыкального видео у Еронина должна была произойти потасовка с оппонентом. «Во время сцены с дракой актер Сергей Яцков так вошел в роль главного мордобоя, что не рассчитал силу своего удара и, мягко говоря, переусердствовал», — рассказал Филиппов.

У Еронина из носа потекла кровь, он почувствовал сильное недомогание. Съемки клипа пришлось приостановить.

«Песняры» — легендарный белорусский вокально-инструментальный ансамбль, который возглавлял Владимир Мулявин. В настоящее время существует сразу несколько одноименных музыкальных коллективов («Белорусский государственный ансамбль «Песняры», «Ансамбль «Песняры» под руководством Леонида Борткевича», «Белорусские песняры»), которые исполняют песни из репертуара ансамбля.


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